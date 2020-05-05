【普立茲獎】得獎《路透》港人攝記：信新聞攝影可為社會帶來改變

普立茲獎（Pulitzer Prizes）是新聞界最高榮譽獎項之一，路透社攝影團隊憑記錄本港的反修例運動，奪得今年的「突發新聞攝影獎」，港人攝記蕭文超（Tyrone Siu）亦是團隊的一員，透過相機將這場香港近年最大規模的社會運動記錄下來，他說能夠以香港人的身份、透過報道香港事件而獲得此高榮譽的獎項是，一件非常特別的事。 攝影：Tyrone Siu／路透社

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Tyrone初入行即遇上了2005年韓農反對世界貿易組織的示威，2014年在金鐘拍下「雨傘人」畫面，到2019年發生反修例運動，他一直謹守崗位，務求將真相記錄下來，希望讓所有事情如實呈現。Tyrone用影像將香港發生的事情記錄在歷史上，他相信透過新聞攝影的力量，可以為社會帶來一些改變。

過去六個月來，每一個香港人，不少都承受了無法言喻的犧牲和傷痛，有些人甚至已不在身邊，我無法用言語帶來安慰。 路透社攝影記者Tyrone Siu

2014年9月28日，警方於夏𢡱道發射催淚彈，一名示威者高舉雨傘。（Tyrone Siu／路透社）

在現時的路透社攝影團隊裏，Tyrone是唯一的香港攝影記者，他除了採訪以外，亦需要協調多名前來香港採訪的外藉攝記同事，他強調獲得普立茲獎是有賴團隊中每一個人。在示威現場，路透社以外亦有土地媒體及外國傳媒的記者，Tyrone說見證了很多同業一樣努力、盡責地用紀錄事件，為香港關鍵的歷史時刻留下優秀作品，認為他們一樣值得大眾的支持和肯定。