何藩電影作重現香港　放映罕有孤本無刪原版　再探大師電影路

香港已故攝影大師何藩，其攝影作品美如精品，也記錄了老香港讓人長久懷念的風光，早已深入不少攝影愛好者的心中。不過，何藩的一生不只有攝影，他還是位在光影間闖盪過近30年的資深電影人。



何藩與很多華人老牌明星一樣，60年代也加入過邵氏，由場記開始踏入影圈，再轉任演員，但他似乎更熱衷幕後創作。1966年起他致力創作實驗電影，關注民生與文藝青年的心境，成為本地實驗電影其中一位先鋒。他70年代初開始執導商業長片，並留下多齣愛情文藝片及唯美情色作品。

何藩創作實驗電影的過程不忘他對攝影的觸覺，勇於運用豐富影像與聲音設計營造構圖與情境，以極具藝術感的風格呈現通俗的故事以及文藝信念。他的情色電影亦嘗試呼應時代的想像，以不避塵俗卻超乎其外的視點，勾劃電影中女性胴體線條、體態及動態的美感，為香港的情色電影發展留下一個獨特的註腳。

可惜的是，即使何藩曾執導近30部電影作品，由於多屬獨立公司出品，不少底片及放映拷貝已不幸失傳，部分現存的要不只碩果僅存一個拷貝，要不菲林物料受損壞，令其作品難以流通，亦令觀眾難以涉獵何藩電影作品的魅力。非牟利藝術團體「REEL TO REEL INSTITUTE」最近成功尋得數齣何藩電影的拷貝，並將於10月至11月期間，舉行「再現・重構－－何藩的文藝艷色」電影專題節目，在油麻地百老匯電影中心及中環大館賽馬會立方放映何藩的電影作品。

節目將放映的片目有多部鮮有在本地放映的傳說之作，包括失傳多年、在外地只剩孤本的《迷》（與孫寶玲合導，1970年法國公映）；也包括了何藩在台灣拍攝的文藝電影《昨夜星辰昨夜風》（1975年）。至於那改編自《肉蒲團》、在1987年香港上映時一度被刪剪及更名為《足本肉蒲團》的電影，將會以原來稱為《浮世風情繪》的版本重現銀幕，讓觀眾感受何藩執導情色電影時仍想對情慾作透視反省的堅持。

節目除了放映會外，還有兩場講座，並會免費派發收錄了何藩口述歷史、電影作品片目發研究者文章的刊物。節目門票將於2021年10月1日起，分別按舉行場地在百老匯電影中心及城市電腦售票網公開發售。

「再現・重構－－何藩的文藝艷色」電影放映

日期：22／10、23／10、24／10、3／11、6／11／2021

地點：（10月）百老匯電影中心／（11月）中環大館賽馬會立方

講座－《何藩電影的敘事與風格》（需購票）

日期：23／10／2021（六）

時間：下午5：45

地點：百老匯電影中心

講者：劉嶔、龔秋曦

講座－《何藩早期實驗電影》（需購票）

日期：6／11／2021（六）

時間：下午4：30

地點：中環大館

講者：羅卡、陳智廷

門票於2021年10月1日起開售。

節目詳情：http://reeltoreel.org/nproject/rtrfh2021/