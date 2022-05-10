普立茲獎｜記錄美國國會騷亂　Getty Images團隊奪突發新聞攝影獎

新聞界最高殊榮的獎項之一的普立兹獎（Pulitzer Prizes），於5月9日公佈2022年度賽果。Getty Images的攝影團隊憑記錄2021年1月6日美國國會騷亂事件，奪得「突發新聞攝影獎」。

2021年1月6日，美國國會原定進行美國大選選舉人票點算工作，認證大選結果。惟部分特朗普支持者不承認選舉結果，企圖阻礙認證過程，衝擊並闖入了國會大廈；迫使會議暫停，議員需緊急撤離。

同樣獲「突發新聞攝影獎」的還有《洛衫磯時報》攝影記者Marcus Yam，他記錄了美國撤軍及塔利班掌權下阿富汗的情況。至於另一個攝影類獎項——「特寫攝影獎」則由路透社團隊奪得，照片記錄了2021年4月至6日印度新冠肺炎大爆發的情況。

攝影：Getty Images

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