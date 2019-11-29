【飲食冷知識】奇異果原產地竟不是紐西蘭？原名獼猴桃更具仙氣

編按：有「水果之王」之稱的奇異果原來並非出生於紐西蘭？讓我們看看有關奇異果的歷史吧！

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奇異果是紐西蘭特產，因此人人都認為它是出生於紐西蘭，但事實上，奇異果是原產於中國的南方，原名叫獼猴桃，別名為中國醋栗。

獼猴桃其實早在先秦時期就已經被記載下來，《詩經》以「隰有萇楚，猗儺其枝。」記載了獼猴桃，當中，萇楚就是獼猴桃的古名。而李時珍在《本草綱目》中也形容獼猴桃是「其形如梨，其色如桃，而獼猴喜食，故有諸名。」故此可見奇異果一早已經存在於中國了。

奇異果是紐西蘭特產，因此人人都認為它是出生於紐西蘭，但事實上，奇異果是原產於中國的南方，原名叫獼猴桃，別名為中國醋栗。（Gettyimages／視覺中國）

至於為什麼它會在紐西蘭成名呢，那就是因為在1904年時，紐西蘭其中一所學校的女校長Mary Isabel Fraser在到訪湖北宜昌市時，把獼猴桃的種子帶走，並在回國後交給園丁種植，成為了紐西蘭的第一顆獼猴桃，隨即，獼猴桃便傳入了紐西蘭的各個地方，而紐西蘭亦把獼猴桃稱作「中國醋栗」。

後來在第二次世界大戰期間，獼猴桃十分受駐守的美國軍人歡迎，紐西蘭人打算向北美出售獼猴桃，因此把它命為「美龍瓜」，但美國進口商不太滿意這個名子，因此，在1962年，紐西蘭出口商便正式把獼猴桃改名為「Kiwifruit」，因為他們發現獼猴桃的外形長得像紐西蘭獨有的小鳥Kiwi。

在1962年，紐西蘭出口商便正式把獼猴桃改名為「Kiwifruit」，因為他們發現獼猴桃的外形長得像紐西蘭獨有的小鳥Kiwi。（Gettyimages／視覺中國）

最後，因為Kiwifruit音譯中文是奇異果，並且是由紐西蘭出產到各國，所以，中國的獼猴桃也順便成章地成為了現在人人所知的紐西蘭特產奇異果了。

內容提供：打爛沙盆

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「奇異果的產地其實是中國南方？」​】

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