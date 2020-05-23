【懶人煮食】返工帶飯共用微波爐勁多菌！用神器一次過蒸2餸飯+湯

打工一族最苦惱的就是「今天午餐吃什麼」，外出吃飯既油膩又不健康，加上新冠肺炎肆虐，不少打工一族都選擇帶飯，放棄外出用膳，減少社交活動。不過自備飯盒都有潛藏危機，源頭是公司共用的微波爐......

自備飯盒，踏出健康第一步。（Instagram@kaana333v）

自備飯盒，踏出健康第一步，固然是好事，但是公司裡的微波爐卻令你的健康飯盒瞬間沾上無數看不見的細菌。微波爐為公司的公用物品，每天使用次數多，除了按鍵和門柄滿怖細菌之外，微波爐裡若不加以消毒清潔，亦成為細菌溫床，當下一手再翻熱飯盒時，食物便會容易中招！

公司裡的微波爐卻令你的健康飯盒瞬間沾上無數看不見的細菌。（Instagram@macook1007）

如果想堅持帶飯，又想吃得乾淨衛生，微波爐按鍵及按觸門柄時，可以戴上一次性手套式用紙巾隔著，以免雙手直接接觸。另外，公司的微波爐亦未必有人經常清潔，因此最好安排人手定時徹底清潔消毒。同時進食前亦應清洗雙手，保持潔淨。

自備飯盒都有潛藏危機，源頭是公司共用的微波爐......（Instagram@siuyau_food）

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懶人煮食神器——小熊電熱飯盒

若不想與多人共用微波爐，亦可以選擇最新的懶人煮食神器——電熱飯盒！近期不少品牌也推出電熱飯盒，其中「小熊」牌的電熱飯盒以亮眼的粉紅色，而且只售二百多元，性價比高，成為網絡熱搜！這個手提式電熱飯盒小巧可愛，攜帶方便，同時容量超高，有4個不鏽鋼碗，加水一次蒸煮米飯、兩餸和湯也沒難度。自動蒸煮，少油健康，做出完美午餐又不失霸氣！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/23)

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