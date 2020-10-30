【生酮麵包】只需5個步驟！零麩質零麵粉零碳麵包

編按：現代流行零碳生活，但你又有沒有想過連吃麵包也可以零碳？一起看看下文作者如何製作零碳麵包吧！

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文章原文刊於01開講

最近開始流行生酮飲食，原則是零碳水化合物，高脂和高蛋白質。但是身體總是會有想吃澱粉質的癮，於是就嘗試一下零麩質零麵粉的麵包。

零麩質零麵粉麵包。（作者提供）

參考了很多生酮麵包食譜，很多是只用蛋白，而且要五至六個蛋白，那蛋黃呢？於是我就試一下用全蛋吧！口感是介乎吐司與蛋糕之間，當然是沒有麵包那麼彈性鬆軟，始終沒有筋性的粉類，但偶爾零碳一天也不錯。

偶爾零碳一天也不錯。（作者提供）

食譜裏的洋車前子粉是不可或缺的，以下材料主要購自iherb.com。

食譜（四個麵包）： 杏仁粉：50克 椰子粉：70克 洋車前子粉：20克 泡打粉：5克 海鹽：2克 白醋：7毫升 雞蛋：2隻 熱水：200毫升

材料主要購自iherbs。（作者提供）

做法： 1. 把乾性材料混合 2. 加入蛋液撈勻 3. 慢慢分次加入熱水。 4. 成團後整型。也可加入高熔點芝士。 5. 用160°C焗60分鐘。

內容提供：Suey Homemade

作者Facebook專頁：Suey Homemade

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