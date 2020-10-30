【生酮麵包】只需5個步驟！零麩質零麵粉零碳麵包

撰文：開講Opentalk
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編按：現代流行零碳生活，但你又有沒有想過連吃麵包也可以零碳？一起看看下文作者如何製作零碳麵包吧！
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最近開始流行生酮飲食，原則是零碳水化合物，高脂和高蛋白質。但是身體總是會有想吃澱粉質的癮，於是就嘗試一下零麩質零麵粉的麵包。
零麩質零麵粉麵包。（作者提供）
參考了很多生酮麵包食譜，很多是只用蛋白，而且要五至六個蛋白，那蛋黃呢？於是我就試一下用全蛋吧！口感是介乎吐司與蛋糕之間，當然是沒有麵包那麼彈性鬆軟，始終沒有筋性的粉類，但偶爾零碳一天也不錯。
偶爾零碳一天也不錯。（作者提供）
食譜裏的洋車前子粉是不可或缺的，以下材料主要購自iherb.com。
食譜（四個麵包）：
杏仁粉：50克
椰子粉：70克
洋車前子粉：20克
泡打粉：5克
海鹽：2克
白醋：7毫升
雞蛋：2隻
熱水：200毫升
材料主要購自iherbs。（作者提供）
做法：
1. 把乾性材料混合
2. 加入蛋液撈勻
3. 慢慢分次加入熱水。
4. 成團後整型。也可加入高熔點芝士。
5. 用160°C焗60分鐘。
內容提供：Suey Homemade
作者Facebook專頁：Suey Homemade
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