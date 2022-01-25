白飯盲測｜三大茉莉香米評比飯香口感　附不說不知道的米飯貼士

白飯作為餐桌上的主食，要香糯軟熟原來大有學問，先不說煮飯技巧，由種米、收成到加工包裝都已影響米香口感！今次編輯挑選了三款市面常見的茉莉香米，在外觀、飯香、口感三方面，在盲測情況下一較高下！



觀察三款白米的外觀。（黃寶瑩攝）

盲測白飯煮熟後的飯香和口感。（黃寶瑩攝）

外觀

白飯A：白米米粒瘦長，色澤略為暗啞；煮熟後米飯較軟爛黏稠，偶有碎米。（評分：３/５）

白飯B：米粒晶瑩飽滿，大小長度平均，顏色透白帶光澤；煮熟後米飯粒粒分明，稠度適中，仍保留光澤。（評分：５/５）

白飯C：色澤透光，唯米粒大小長度參差；煮熟後飯粒分明。（評分：４/５）

比較三碗白飯的香味。（黃寶瑩攝）

香味

白飯A：飯味清香怡人，唯水份偏多，感覺濕潤。（評分：４/５）

白飯B：飯香濃郁，隱約帶有甜味。（評分：4.5/５）

白飯C：白飯飯香不明顯，帶有少許酸味。（評分：３/５）

盲測三碗白飯的口感味道。（黃寶瑩攝）

口感

白飯A：口感軟爛，飯味欠奉。（評分：３/５）

白飯B：入口香滑，軟硬適中，口感豐富並帶有絲絲甜味。（評分：５/５）

白飯C：軟糯有咬口，頗有飯香。（評分：4.5/５）

盲測結果

經過一輪盲測後，發現白飯B不論在生米熟飯的外觀、香味和口感上都稍勝一籌，而結果揭曉後原來就是家傳户曉的金象米！編輯在此先「戴頭盔」，每人口味不同，以上只是個人評比分享，但不講不知道，金象米是由經驗豐富之試米師傅，經電腦精密計算出新舊米配方，調配出最適合香港人口味的香米，難怪一直銷量第一！

按圖即看不說你不知道的白米貼士：