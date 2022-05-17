減肥｜5隻餃子皮澱粉質=1/3碗白飯 營養師推介水餃代白飯健康餐單

減肥瘦身總離不開運動和控制飲食，以減少熱量、油脂的吸收。不過，有營養師指減少攝取澱粉質和脂肪不代表要犧牲食物質素，只要配搭得宜和適當的烹調方法，也可以吃得健康又開心。灣仔碼頭推出多款雞肉、植物肉及素菜系列水餃，是不少人代替飯食的選擇，但怎樣吃才達致健康瘦身的效果？



夏天將至，是女生積極瘦身的時候，營養師梁美明表示，對於追求健康或減肥人士，在選擇食物時最重要是「花心」，即選擇食物的種類要多樣化，吸收不同營養，和適量調整吸收營養的比例。

減澱粉可減肥 水餃代替白飯

坊間的減肥方法五花八門，當中包括戒食澱粉質。梁美明指，身體如果攝取過多澱粉質，會轉化成脂肪，而香港人普遍的飲食習慣以澱粉質為主，包括粥粉麵飯、甜食及薯仔、番薯、南瓜等高澱粉質蔬菜。因此，減食這類食物的確有助瘦身，但為了提供身體足夠能量應付日常消耗，適量的澱粉質還是需要的。

以餃子為例，梁美明表示，是瘦身人士的一個理想選擇，因為5隻餃子皮所含的澱粉質只有約三分一碗白飯，加上不少餡料都加入蔬菜，因此可同時攝取澱粉質、蛋白質、脂肪及蔬菜等多種營養。

灣仔碼頭推出多款水餃，包括雞肉、植物肉及素菜系列，適合減肥瘦身的人士食用。（圖片由灣仔碼頭提供）

按圖看營養師推介的瘦身餐單：

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午餐菠菜木耳雞肉水餃配雞蛋芝士 晚餐宜選素食

除了「花心」，梁美明亦建議應少吃多餐，在正餐前後進食一份水果，避免進食過量之外，亦有助穩定血糖。早餐方面，她建議麥皮加脫脂奶及一隻烚蛋，吸收適量的碳水化合物和蛋白質。午餐則選擇菠菜木耳雞肉餃子，雞肉含有蛋白質，選擇雞肉時更要選無添加激素，加上雞蛋及低脂芝士，蛋白質已足夠一般成人每天一半所需。晚餐方面，可吃植物肉紫甘藍粟米水餃和小棠菜香菇木耳素水餃，植物肉的脂肪含量少，每100克的食物中只有不多於3克脂肪，減低身體消化的負擔。

按圖看灣仔碼頭多款水餃：

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新推不含五辛素菜雲吞 輕鬆塑造健美身段

要吃得健康，烹調上宜減少油分的攝取會較理想。梁美明表示，烚、蒸或拌湯餃子會較煎餃產生更少油分。另外，灣仔碼頭推出多款健康系列，今年更新推不含五辛的素菜雲吞新口味，薺菜馬蹄木耳素雲吞，口感爽脆清新，味道可口，無論是烚或拌湯都合適，只要按營養師的建議進食，配合適量的運動，便可輕鬆打造健康苗條的身段，迎接火辣辣的夏天啦！