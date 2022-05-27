法國傳統市集｜地道美食名物鴨肝第2件半價　法式3層下午茶$249！

天陰陰雨濕濕，戶外活動意慾大減，商場內的市集這時候最得人歡心。「法國五月」的活動之一「法國傳統市集」這星期來到荃灣如心廣場舉行，規模細細卻滙集了多樣法國名物美食，酥餅甜品、油鴨腿、鴨肝、果醬、果汁等特價發售；逛累了，更可多走兩步，到鄰座如心酒店Café Circles嘆個「法國五月」限定下午茶套餐，享受不受風吹雨打影響的另類法式假期。

攝影：鄒家鳳



市集前特別放置了一座巴黎艾菲爾鐵塔模 型，打卡最啱。

每年5、6月是「法國五月」最活躍的時間，尤其在未能輕鬆外遊的日子特別令人期待，藝術表演、文化展覽、美酒佳餚等活動排山倒海，不過，當中以美食和購物永遠最受歡迎。雖然這個「法國傳統市集」其實只有十多個攤檔，集中在廣場的中庭內，第一個最吸引讓我駐足的甜品檔，卻讓人最失望...因最愛的拿破崙酥餅竟然售罄，市集才開始幾小時而已！店員說每天只有少量限定出售，賣光了不能強求。

Maison Argaud是法國鴨肝鴨肉醬專家，且產品以抽真空方式處理，不加防腐劑及添加劑。

旁邊的小檔，也是我的心頭好，Maison Argaud法國油鴨腿，鴨肝、鴨肉，多款特價發售，半熟全鴨肝買第二件還有半價優惠。品牌是由Pierre-Yves Argaud和Thierry Argaud兩兄弟創立，在法國西南部經營農場，以家庭式經營生產鴨肉醬、鴨肝醬罐頭。他們的鴨子都放到草原上放養，跑動多肌肉較結實少脂肪，而且產品以抽真空處理，不加防腐劑及添加劑。

蘋果汁原來不只是日本的馳名，法國蘋果汁也不遑多攘，Les Vergers de la Silve是位於法國安茹的家庭果園，以篩選過的沙礫和土壤培植，人手製作，主要以新品種脆蜜蘋果（Honey Crunch）製成，柔滑又帶點點酸度，還有有氣泡和冇氣泡之分。

按圖看「法國傳統市集」有什麼地道貨品？

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法式優閒下午茶 嚐田螺酥盒焦糖燉蛋鹹甜糕點

逛完市集，還想繼續享受法式美食，到樓上如心酒店Café Circles慢慢享受一頓「法國五月限定下午茶套餐」，品嚐法式田螺釀酥盒、核桃瑪德蓮小蛋糕、法式焦糖燉蛋等10款不同小點，感受一下法國悠閒的氣息。兩位用$498，人均只需$249。

按圖看「法國五月限定下午茶套餐」有什麼美食？

法國五月活動之一「法國傳統市集」何時舉行？ 5月26至29日 「法國傳統市集」在哪裡舉行？ 中環街市、荃灣如心廣場

法國五月限定下午茶套餐



日期：即日至6月10日

時間：下午2時30分至下午5時30分

價錢：$498（兩位用）

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓Café Circles

