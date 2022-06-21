電飯煲｜分體便攜糙米發芽　多功能電飯煲5精選$268起13分鐘食得!

要入得廚房出得廳堂，少不了方便又好用的電飯煲，現今的電飯煲不只煮飯還具備多項功能，除了主打降糖、利用電磁感應加熱技術，遇有發芽功能！以下精選了５款多功能電飯煲，不妨趁著第二期消費券發放之前，做好「購物清單」，輕鬆購買心儀電飯煲，隨時煲出健康又美味的米飯。



獨家糙米發芽功能省浸發時間 最快13分鐘煮熟米飯

近年流行健康飲食，就連電飯煲都不斷推陳出新，研發更多「健康」飯煲。韓國電飯煲CUCKOO福庫，其CRP-GHSR10真空高氣壓IH多功能發芽飯煲獨家技術開發糙米發芽功能，比往常要預先浸泡24小時，可省卻不少時間，無需浸泡換水等程序，便能精準溫度控制，保持每一粒糙米都美味可口又有營養。另有壓力烹調功能及智能IH電磁感應技術，最快13分鐘完成煮飯程序，省時又健康！

韓國CUCKOO福庫CRP-GHSR10真空高氣壓IH多功能發芽飯煲，擁有獨家技術開發糙米發芽功能，每一粒糙米都美味可口又有營養。（圖片由福庫提供）

CUCKOO福庫CRP-GHSR10真空高氣壓IH多功能發芽飯煲

容量：1.8公升（3-4人分量）

售價：$4,998

豐澤網址：https://bit.ly/39AJVyR

還原柴火煮食陶瓷鍋 輕鬆煮出煲仔飯

日本伊賀燒土陶瓷智能鍋以古法燒製土陶瓷內膽，可還原柴火煮食效果。底部及鍋身都具備360°循環加熱，下沉式雙蓋設計更可以鎖著鍋內蒸氣，米粒均勻膨脹，增加口感。陶瓷智能鍋另具備6大功能，精煮飯、煲仔飯、快煮飯、燉湯、煮粥、慢燉功能，可隨心切換模式，在家也能輕鬆製作風味十足的煲仔飯。

日本伊賀燒土陶瓷智能具備6大功能，在家也能輕鬆製作充滿風味的煲仔飯。（圖片由日本長谷園伊賀燒提供）

日本伊賀燒土陶瓷智能鍋

容量：3公升（5-6人分量）

售價：$2,980

HKTVmall網址：https://bit.ly/3QA5srV

手提式分體電飯煲 鍋身電座分離仍保溫2小時

HITACHI日立RZWS2YHN磁應電飯煲同樣採用智能IH電磁感應加熱技術，全面密封的設計能封鎖高溫熱力，令米飯粒粒分明。突破傳統電飯煲的外形規範，鍋身與電源座分離後，仍可於2小時內保溫70°以上，方便直接將鍋身放在餐桌上盛飯。

HITACHI 日立 RZWS2YHN 磁應電飯煲突破傳統電飯煲的外形規範，獨特的分拆式設計，飯煲放於餐桌上亦不覺突兀。（圖片由日立提供）

HITACHI日立RZWS2YHN磁應電飯煲

容量：360毫升（1-2人分量）

售價：$3,980

豐澤網址：https://bit.ly/3n0Hxo5

迷你電飯煲1.3公斤 辦公室自煮即插即用

如果你是蝸居一族，小巧的迷你電飯煲就非常適合你。樂信RRC-Y5H 迷你飯煲，重量只有1.3公斤，約400-500毫升容量適合一至三人使用。15分鐘快速煮飯及備有保溫功能，也可翻熱食物，可拆式電源線設計，即插即用，辦公室使用都方便！

樂信RRC-Y5H 迷你飯煲容量適合小型家庭或一個人使用，15分鐘快速煮飯。（圖片由樂信提供）

RASONIC樂信牌RRC-Y5H迷你飯煲

容量：400毫升（1-3人分量）

售價：$268

豐澤網址：https://bit.ly/3N6Mpmc

降糖健康蒸飯煲 24小時預約定時

若要控制體重及血糖，不妨考慮標榜能煮出低糖飯的減糖電飯煲。伊瑪牌IH磁應降糖健康蒸飯煲IRC-IH30採用IH電磁感應加熱技術，2毫米厚球釜內膽，可令鍋內更均勻加熱；配合內置的不銹鋼304蒸鍋，隔走水中醣質，再以高溫蒸氣蒸熟米飯，適合減糖餐單人士。蒸飯煲更具備煲湯、煲粥等15種煮食功能，以及24小時預約定時功能，想幾時食就幾時食，非常方便。現透過「01網購」平台購買更可以優惠價購買。

伊瑪牌IH磁應降糖健康蒸飯煲 IRC-IH30 具備15種煮食功能及24小時預約定時功能。（圖片由ASK Super Outlet提供

伊瑪牌IH磁應降糖健康蒸飯煲IRC-IH30

容量：3公升（5-6人分量）

01網購優惠：$968 （原價$999）

01網購網址：https://bit.ly/3n9Nxus