「家居創意廚房」| 晉級參賽作品【雞肉燒賣】

晉級參賽作品【雞肉燒賣】

材料：

雞胸肉 400g / 蝦仁 100g / 黃燒賣皮 1包 / 冬菇 適量 / 紅蘿蔔 適量

調味料：

白胡椒粉 / 幼鹽 / 麻油 / 粟粉

做法：

1. 冬菇去椗後切碎備用，雞胸肉及蝦仁解凍後剁碎，以上材料加入調味料後拌勻

2. 紅蘿蔔切成幼絲再切成粒，切後放一旁備用

3. 食指和拇指的指頭相連形成“0”字手勢，放上燒賣皮準備一個茶匙，每粒燒賣約一匙餡料，將餡料放左燒賣皮之上。用食指和拇指將燒賣皮包緊餡料，然後在表面黏上紅蘿蔔粒作點綴之用

4. 包好後放在蒸籠紙之上，中火蒸25分鐘左右，配個辣椒豉油就不得了

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