「家居創意廚房」| 晉級參賽作品【白汁蘑菇海鮮】
撰文：市場營銷部
出版：更新：
晉級參賽作品【白汁蘑菇海鮮】
準備材料: (二人份)
三文魚1件
帆立貝 5隻
蝦 7隻
蘑菇 1盒約200g
Cooking Cream 200ml
蒜頭 2粒
洋蔥 1/2個
牛油 適量
巴馬臣芝士粉 適量
調味料：
番茜碎
黑椒碎
鹽
做法：
三文魚切件，用鹽及黑椒碎醃住處理其他食材
切碎蒜頭、洋蔥，蘑菇厚切備用
開始煮：
用牛油煎熟蝦、帆立貝及三文魚粒，撈起備用(蝦及帆立貝煎時用鹽及黑椒碎調味)
用牛油炒洋蔥至半透明後，加入蒜炒香，之後加入蘑菇炒至出水後收乾
加入200ml cooking cream煮熱，落1/4茶匙鹽及適量黑椒碎調味
加入芝士粉煮一陣後，此時可試味(可加鹽調味，前後我共加了半茶匙鹽)
放回三文魚、蝦及帆立貝煮熱後，熄爐加入番茜碎就完成
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