「家居創意廚房」| 晉級參賽作品【白汁蘑菇海鮮】

晉級參賽作品【白汁蘑菇海鮮】

準備材料: (二人份)

三文魚1件

帆立貝 5隻

蝦 7隻

蘑菇 1盒約200g

Cooking Cream 200ml

蒜頭 2粒

洋蔥 1/2個

牛油 適量

巴馬臣芝士粉 適量

調味料：

番茜碎

黑椒碎

鹽

做法：

三文魚切件，用鹽及黑椒碎醃住處理其他食材

切碎蒜頭、洋蔥，蘑菇厚切備用

開始煮：

用牛油煎熟蝦、帆立貝及三文魚粒，撈起備用(蝦及帆立貝煎時用鹽及黑椒碎調味)

用牛油炒洋蔥至半透明後，加入蒜炒香，之後加入蘑菇炒至出水後收乾

加入200ml cooking cream煮熱，落1/4茶匙鹽及適量黑椒碎調味

加入芝士粉煮一陣後，此時可試味(可加鹽調味，前後我共加了半茶匙鹽)

放回三文魚、蝦及帆立貝煮熱後，熄爐加入番茜碎就完成

📣現誠邀您參加家居創意廚房 我最喜愛食譜投票活動🗳️



會員於投票期內在文章下方以「讚好」👍🏻投選您心目中最喜愛的食譜一票 ， 成功投票會員可獲得588「01積分」！

另外，留言分享投選該食譜的原因，而最具創意及吸引力留言，將有機會贏取米芝蓮小食推介小店出品的瘋辣菜脯(名額20名)！您的「讚好」有機會令他們其中一位成為「教煮」！立即投票！

留言贏走「瘋辣菜脯」方法：

1. 留言需於《香港01》應用程式內進行 （即時下載《香港01》應用程式，請按此）

2. 登入「01會員」

3. 揀選一篇心水食譜的文章，於文章底部留言欄內留言

4.《香港01》編輯會選出最具創意及吸引力留言，送出「瘋辣菜脯」（名額20個）

「01教煮」舉辦首個「家居創意廚房」食譜設計比賽🍔第一階段經已順利完結，評審按照參加者分享的食物賣相、創意度及個人帖文讚好數作出綜合評分，選出以下成功晉級第二階段的參賽食譜，即睇所有晉級食譜👉🏻可按此

詳細活動詳情，👉🏻可按此

*活動受條款及細則約束