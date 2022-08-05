「家居創意廚房」| 晉級參賽作品【法式香草豬肉捲】

晉級參賽作品【法式香草豬肉捲】

步驟：

法式香草豬肉捲 Stuffed Pork Tenderloin

超簡單的宴客菜，只要將里肌肉與各式香料醃製，再捲起入烤箱，看起來很華麗的豬肉捲就可上桌囉～

簡單易做去超市買豬里肌一大塊，片開佢變成一片備用，新鮮香草加上肉腸的料（個人喜好可加芝士）卷起佢用棉繩卷起，落鑊煎煎表面放入焗爐200度30分鐘再放出黎10分鐘，禁就完成啦。

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