小型燒烤爐｜摺疊式無火竹碳180°旋轉紅外線　5小型燒烤爐$158起

夏日炎炎，想來一場燒烤派對，最好當然是在家嘆住冷氣，和三五知己一邊談天說地，一邊品嚐烤肉的美味。一部小巧方便的燒烤爐不可少，以下精選5款特色小型燒烤爐，包括內置吸油煙功能無煙電烤爐、用完即棄無火無電燒烤爐、集燒烤火鍋多功能電烤盤等，最平$158有交易。



摺疊設計只30厘米 燒烤兼煮食陶瓷玻璃都適用

Smartech Smart Chef 2合1摺疊式電陶爐及燒烤爐，設有2合1煮食及燒烤功能，電陶爐適合各種耐熱廚具，陶瓷、玻璃、不銹鋼等平底鍋具都適用；燒烤爐則內附不黏塗層烤盤及班戟盤。另設簡易溫控旋鈕，易於煮食，也能滿足各種煮食的樂趣。燒烤爐採用摺疊設計，摺疊後機身只有30厘米，方便收藏；另有隔油設計，易拆式方便清潔。

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Smartech Smart Chef 2合1摺疊式電陶爐及燒烤爐

售價：$1,980

網址：https://bit.ly/3P91PIf



180°旋轉紅外線燈罩加熱 上下獨立控溫受熱均勻

想在家輕鬆舉辦小型燒烤派對，當然需要一款機身輕巧，方便收納清洗的燒烤爐！Michi I.G. 360°光波燒烤爐機身只有40厘米，設有上下立體360°極速加熱，另有紅外線燈罩可以180°旋轉，上下獨立控溫，能確保食物熱得均勻，架上燒、盤上燒都可以，能滿足不同的朋友對燒烤的需求。

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Michi I.G. 360°光波燒烤爐

售價：$698

網址：https://bit.ly/3nYLjyP



無火竹炭1次性環保燒烤爐 A4大小露營合用

由丹麥設計的無火環保燒烤爐，採用無明火QUICK OXYLITE速燃竹炭，毋須起爐，天然竹子燒烤架可提供約1.5小時的400°C高溫，簡單組裝5分鐘即可使用。1.2公斤重的燒烤爐只有A4紙的大小，方便攜帶，適合露營時使用。使用後只需水灑在竹炭上即可棄掉。燒烤爐主打「環保」，全部產品可以生物降解，減少破壞環境。

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CASUSGRILL丹麥無火環保燒烤爐

售價：$158

網址：https://bit.ly/3azL7Tm



兼具火鍋的多功能電烤盤 卡槽設計助燒烤串

5至12人的燒烤派對，或許可考慮較大容量設計的44 LifeStyle Aoran多功能電烤盤。多功能電烤盤分為火鍋及烤盤區域，可獨立溫控，用來燒烤、煎扒及火鍋，燒烤爐更設有烤盤卡槽，適合喜歡燒烤串的人士使用。涮鍋和烤盤可以自由分拆使用，功率各有1100W，近於明火般的加熱，適合派對聚餐，也可當作日常家用。在「01網購」更可以優惠價$698購買。

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Aoran多功能電烤盤

01網購優惠：$698（原價$873）

網址：https://bit.ly/3RArlaU



快速抽吸溶解油煙 微電腦精控調溫拆洗方便

韓國DAEWOO生活元素無煙電烤爐設有微電腦精控，可調節140°C－260°C，不論是素菜、牛扒，還是貝類海鮮都可以烹調出最佳味道。電烤爐內置循環吸油煙及水冷溶解技術，快速抽吸油煙後會被壓縮聚攏，油煙接觸冷水後會沉澱消失，達到過濾效果。電烤爐的5大組件均可拆卸清洗。在「01網購」更可以優惠價$998購買。

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DAEWOO生活元素無煙電烤爐

01網購優惠：$988（原價：$1,280）

網址：https://bit.ly/3PsfCt8

