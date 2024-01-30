15分鐘就食得！新春簡易賀年菜食譜　TOSHIBA智能蒸焗爐輕鬆煮

農曆新年一家大小、親朋戚友拜年聚餐，不少人都會親自下廚煮幾道賀年菜，為自己同家人送上一頓豐盛的開年飯，今次就為大家介紹兩款絕對出得廳堂的賀年美食食譜，讓大家宴客！分別就是「包你發達鮑魚撻」以及「如魚得水豉汁蒸鱔」，菜式名可能令大家覺得會有難度，但今次用上Toshiba全新的智能蒸氣焗爐STQ20，其除了集蒸、炸、焗、燉、蒸焗及發酵於一身，令你洗少好多廚具之外，更可以連接Toshiba TSmartLife應用程式實現一鍵烹飪，仲有美食交流圈，可以參考線上一系列食譜！而且擺入蒸焗爐15分鐘就完成，以下立即看「點煮咁簡單」！

攝影：陳葦慈



全新的Toshiba智能蒸氣焗爐MS3-STQ20SC(WH)與過往最大分別就是連接Toshiba TSmartLife應用程式，內置一系列在線美味食譜，大家不用再「左搵右搵」，立即看到烹飪以及使用Toshiba智能蒸氣焗爐的方法外，更可以遠距離控制智能蒸氣焗爐的模式、時間、溫度，及煮食完成提示功能，如果「大廚」本身不在家中，亦可以召喚家中的親友或家傭成為小幫手，只需要放入食材，你亦可以在TSmartLife App中控制烹調方法，而家中小幫手需按下確定按鈕，智能蒸氣焗爐才會真正開始運作確保使用安全！

簡單4步煮好 鮑魚撻

材料︰

鮑魚撻（焗）

材料（8個撻份量）：

即食鮑魚 8隻

急凍酥皮 200克

鹽 少許

白汁吞拿魚 1罐

即食瑤柱 少許

做法：

1. Toshiba智能蒸氣焗爐設定至熱風對流預熱（Convect. Preheat）模式，預熱至攝氏200度。

2. 急凍酥皮放室溫置5分鐘解凍，撻模掃油，用圓形模印壓出8片小圓形酥皮，將酥皮放入撻模中，用叉在酥皮上刺孔，放入已預熱的焗爐焗約15至20鐘或至金黃色。

3. 焗好的撻皮，再填入適量的白汁吞拿魚，即食鮑魚放上撻面，80度加熱10分鐘。

4. 從焗爐取出酥皮撻，逐一放上即食瑤柱裝飾，即成。

善用「機身小 容量大」好處 1爐4蒸超方便

今次實試Toshiba智能蒸氣焗爐STQ20發現其爐身體積雖小，但內籠面積十分好用，雙層設計每層可以蒸2款菜式，如果新年蒸年糕更多一次過就蒸到4個，而日常亦可以輕鬆完成3餸1飯，認真省時！另外，智能蒸氣焗爐STQ20更額外增添不銹鋼蒸架配件，讓食物隔水之餘，亦蒸得更平均！

新年長蒸長有 4.5小時連續蒸氣

知道大家使用蒸氣焗爐最怕就是要不停加水，智能蒸氣焗爐STQ20的水箱容量達到1.2公升，於穩火慢燉模式下最長可連續使用約4.5小時，這樣就不怕要經常加水，在等待的時候，可以好好專注其他的工作或休息！同時，外置式水箱位更貼心設於蒸氣焗爐下半部，加水時無需打開爐門，防止蒸氣流失，另外亦有貼心缺水提示，絕對不怕乾水！

14分鐘蒸好 豉汁海鰻

材料：

海鰻 1條（約1000克）

豆豉 15克

老抽 8克

蠔油 20克

黃酒 30克

麻油 10克

香蔥（切碎） 20克

大蒜（剁成蒜蓉）10克

薑（去皮切碎） 10克

白胡椒粉 3克

油 20克

做法：

1. 在小碗中豆豉、老抽、蠔油、黃酒、麻油、胡椒粉、蒜蓉和薑末混合均勻，調成調味汁備用

2.把海鰻從頭部開始，每間隔2厘米在背部垂直切開1刀，但注意不要切斷，直至切到尾部。

3. 把切好的海鰻放入碟中，均勻地淋入調好的調味汁。

4. 碟子放蒸盤上，蒸盤放入下層，水盒裝滿水，蒸14分鐘。

5. 把盤子取出，撒上香蔥，把油加熱後倒上去即可

隨時大掃除！5大清潔消毒貼心功能

使用智能蒸氣焗爐STQ20除了令你洗少很多廚具外，內置的5大清潔消毒模式亦令你不用煩惱清潔蒸氣焗爐有難度，因為它除了有餐具消毒、奶瓶消毒功能外，更有爐腔清潔、爐腔除味及新增蒸氣系統清潔，減少水垢形成之餘，清潔蒸氣焗爐原來同樣「一鍵搞掂」！

蒸氣焗爐「去舊迎新」Trade-in計劃 用新爐拎超市禮劵！

智能蒸氣焗爐STQ20的好處除了可以一次過蒸、炸、焗、燉、蒸焗及發酵外，當中適合肉類、蛋糕、麵包、氣炸食物等的「熱風對流烤 /炸」功能可助美食效果更金黃香脆外；適合肉類、蔬菜、蛋糕、麵包的「蒸氣烤焗」功能更可以減少油鹽#，達到效果外脆內嫩效果。而烤焗蔬菜時，更可減少維他命C**及葉綠素^^流失，保留更多營養，令你新一年別得更健康！

如果大家都想入手新蒸氣焗爐就是時候！因為由即日至2024年02月29日購買指定型號的東芝蒸氣焗爐，就有機會參加蒸氣焗爐「去舊迎新」Trade-in 計劃，除了可立即感受智能烹飪的新體驗外，更可獲得高達價值$500之超市禮劵！立即到https://www.toshiba-lifestyle.com/hk/Promotion/SteamOvenTrade-inProgram了解更多！

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（資料由客戶提供）