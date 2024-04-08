「鼓掌–創新教育歷程」5年里程　職專教育融入主流育「新領」人才

一連兩日的「賽馬會鼓掌 • 創『成功』你程論壇2024」早前假香港會議展覽中心圓滿舉行，論壇邀請到多位海內外知名講者，探討青年的生涯發展需要，促進職學接軌。其中，由香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」（CLAP-TECH）5周年典禮，作為論壇的焦點環節之一，邀得多位嘉賓出席，包括︰教育局首席助理秘書長（延續教育）吳肇基先生、香港賽馬會慈善事務部主管（青年發展及扶貧項目）應鳳秀女士、香港浸會大學副校長（教與學）周偉立博士及香港浸會大學持續教育學院院長鍾志杰教授。活動以「創新歷程 掌我夢想」為主題，透過嘉賓分享、企業代表交流的環節，讓大眾了解職專教育的重要性，同時展現了由浸大、業界和中學三方協作，積極培育本地「新領」人才的成果。



首個職專新歷程 成就職場「新領」

以往的中學分為「文法中學」和「職業先修學校」。成立於2019年，2020 年啟動的CLAP-TECH為學生開闢了一條新出路，成為全港首個以「三加二年制」多階進出升學途徑，揉合「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」的生涯發展，以及IBM的P-TECH元素，致力由中學開始培育「新領」人才。何柏濤先生開幕致辭時表示：「近年政府加強推動青年多元發展，CLAP-TECH更是本港首個貫穿主流高中及專上教育的職業專才教育歷程，由中學、香港浸會大學及業界三方協作模式連繫各持份者，以創新思維發展香港職專教育。」

（左至右）香港浸會大學持續教育學院院長鍾志杰教授、香港浸會大學副校長（教與學）周偉立博士、香港賽馬會慈善事務部主管（青年發展及扶貧項目）應鳳秀女士、教育局首席助理秘書長(延續教育)吳肇基先生、鼓掌—創新教育歷程中心總監何柏濤先生，慶祝「鼓掌—創新教育歷程」踏入五周年。

何柏濤感謝香港浸會大學、業界和中學三方支持，以協作模式共同為香港培育「新領」人才。

隨著科技急速發展，人工智能改變全世界的生態，大量新興產業應運而生，企業對人才的需求亦傾向多元專業技術而非學歷，促使了「新領」人才的誕生。何柏濤認為學生想進入心儀的企業、做到理想工作，升讀傳統大學並非唯一出路。「學生擁有專業技能，良好的職場溝通技巧，比擁有一個大學學位更為重要。提升學生的競爭力，讓他們能夠盡快適應工作環境，掌握工作內容，對業界亦有正面的幫助，達到雙贏局面。」

提升職場實力 多元學習硬軟兼備

計劃目前提供兩個高中應用學習課程︰資訊科技精要、多媒體故事，以及兩個高級文憑課程︰數據科學高級文憑、藝術科技設計高級文憑。資訊科技精要高中應用學習課程及數據科學高級文憑由香港浸會大學持續教育學院開辦，藝術科技設計高級文憑課程由香港浸會大學國際學院開辦。課程的理論與實踐並重，通過課堂學習、職業及生涯發展活動、職場實習及體驗等，裝備職場所需的軟硬技能。天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文相信每個人都有成功的可能性︰「將職專教育融入主流教育課程，為學生打造『硬件』、『軟件』和『心件』，多方配合，能夠展現學生的優點。」

香港浸會大學持續教育學院院長鍾志杰教授（左）與中學校長、老師及參與CLAP-TECH計劃的同學互相交流，分享職專教育貫穿主流高中及專上教育的成果。

何柏濤表示，要讓學生了解自己，尋找正確的發展路向，是一個漫長的過程。從高中開始推動職專教育，開拓新生代的視野，及早認清自己的潛能與興趣，加上技術與實戰經驗的支援，定立清晰而長遠的職業生涯目標，勇於向理想進發。參與了CLAP-TECH計劃的陳靖峯同學本來對IT興趣較大，在修讀多媒體故事後，有機會親身到工作環境參觀學習，了解行業的實際要求，透過與同學互相交流、導師的細心指導，發現自己的性格與能力更適合向多媒體方面發展。

課程提供多元的學習途徑，如參加就業講座、工作坊、Bootcamp、業界師友計劃、出外交流、企業實習等，亦令學生受益不淺。浸大持續教育學院數據科學高級文憑二年級學生張毅灝同學表示：「CLAP-TECH為我帶來暑期實習的機會，令我學到很多書本以外的知識，明白IT工作原來需要良好的溝通技能。」Adobe香港及台灣數碼媒體經理蕭家旭期望透過與CLAP-TECH合作，為學生提供有意義的職場學習機會，協助他們盡早認清自己興趣及能力，為未來發展路向及職涯目標作出知情的選擇。

（左至右）在「企業代表傾多啲」交流環節，何柏濤與業界夥伴代表，包括︰Adobe香港及台灣數碼媒體經理蕭家旭、CMRS香港總經理戚禹聰、Equinix全球商業營運服務高級總監曾若萱及國際商業機器（IBM）中國香港有限公司總經理潘鳳瑤，討論CLAP-TECH如何裝備學生的專業知識及軟技能以應對職場所需。

五周年重要里程

CLAP-TECH 踏入五周年，成績相當亮眼。目前累積有超過 90 間中學、 1000多名學生參與、累積近 40 個業界夥伴，當中170 位業界導師來自不同行業在「業界師友計劃」下持續與學生交流。2024 年，CLAP-TECH亦迎來多個重要的里程碑︰第一屆數據科學高級文憑畢業生、第一屆高中應用學習課程「多媒體故事」畢業生、第三屆高中應用學習課程「資訊科技精要」畢業生。

除了學生與學校的支持，計劃亦取得業界的認同。國際商業機器（IBM）中國香港有限公司總經理潘鳳瑤表示︰「CLAP-TECH作為培養『新領』人才的先鋒協作學習途徑之一，五年來取得了積極成效，使學生能夠盡早瞭解行業及相關工作類型的實際情況，關注現實挑戰，成為具備數碼技能、職場軟實力和使命感的優秀人才。」

(資料及相片由客戶提供)