HKtag辦《維護國家安全條例》科技業界解說會　黃繼兒大律師主講

《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例草案》於3月生效後，相信不少科技業界人士或未能趕及了解相關條文及細則；特別在日常業務操作中，如社交媒體發帖文時，在如何遵守條例方面或會有疑問。香港科技創新促進組（HKtag）特意邀請到前私隱專員黃繼兒大律師，舉辦「《維護國安條例》下科技業界的若干考量」解說會，為科技業界人士逐一拆解種種疑問。



香港科技創新促進組將於2024年5月7日（周二）舉辦「《維護國安條例》下科技業界的若干考量」解說會，講者為前私隱專員黃繼兒大律師。黃大律師於世界各地持有多項專業法律資格，並在中港兩地身任多項公職；擅長國際公／私法、數據、科技等各範疇的法律。

促進組希望透過本次解說會，讓科技界或網絡媒體界人士學習到有關科技界於日常業務中，該如何遵守《維護國家安全條例》的專業指引。解說會只此1場，名額有限先到先得，費用為港幣900元。

「《維護國安條例》下科技業界的若干考量」解說會

日期：2024年5月7日（星期二）

時間： 下午3時至6時（下午2時半開始登記入座）

地點： 鰂魚涌香港青年協會大廈9樓演講廳（鰂魚涌地鐵站C出口）

如欲了解更多解說會購票及詳情，請即到以下網址：https://app.eventrsvp.plus/?code=KBJig82N