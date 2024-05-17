耀中關懷社區　創意服務傳授幼兒教育專業知識

每個家長都想給予子女最好的成長環境和教育機會，培育他們成為自信、關懷他人，並擁有好奇心的新生代。耀中國際學校自1930年代起，致力為香港提供優質的幼兒教育，憑藉專業知識和服務，成為了家長們的貼心夥伴。近年來，「耀中國際學校幼兒教育部」和「耀中幼教學院」更積極通過分享幼兒教育專業知識和設施，服務香港社區。

舉辦「親子童學」工作坊予公眾參與 回饋社區

要培養子女成才，家長的參與和支援非常重要。耀中國際學校幼兒教育部為家長定期舉辦幼兒教育專家主講的研討會及工作坊，旨在為家長提供專業意見，所需支援和知識，並肩走過育兒旅程。今年4月，耀中更首次舉辦「親子童學」工作坊予公眾參與，並與社區共享育兒資訊，以回饋社區。

耀中舉辦工作坊為家長提供專業意見，所需支援和知識，陪伴大家走過育兒旅程。

耀中致力於與社區分享專業育兒知識，透過幼兒專家提供的寶貴建議，造福家長和幼兒。「親子童學」共有五個工作坊，每個工作坊均由幼兒教育專家主理，工作坊內容包括幼兒感官世界體驗、英語拼音學習攻略、正向教育原則、如何設定育兒界線及親子敲擊樂工作坊，有興趣的家長記得不要錯過即將舉行的兩個工作坊。

耀中「親子童學」工作坊系列由幼兒教育專家和大家分享經驗，讓家長學習各種育兒心得。

社區共享校舍 打造活力學習環境

耀中國際學校幼兒教育部將軍澳校舍亦對公眾開放，校舍位於將軍澳Savannah Place，佔地約2萬平方呎，幼兒可於開放式的體能室、圖書館和兒童廚房自由遊戲和探索。有趣的設施及寬敞的空間為小朋友提供遊戲和感官的體驗，以培育小朋友體能發展和探索精神！耀中希望通過分享幼兒設施，為將軍澳社區的幼兒及家庭提供一個充滿活力的環境。

耀中國際學校幼兒教育部將軍澳校舍向公眾開放，為社區的幼兒及家庭提供一個充滿活力和互動的環境。

賽馬會「智．幼．趣」計劃新階段料惠及超過五萬人 協助幼兒探索STEM領域

除此之外，耀中致力服務社區，耀中耀華教育網絡內的耀中幼教學院為職前和在職幼兒教育專業人士提供優質的幼兒教育培訓和發展機會。自2020年起，耀中幼教學院積極推動「智．幼．趣」計劃，為本地教育者和家長提供適合幼兒的教學資源、培訓和支援。計劃由香港賽馬會捐助，耀中幼教學院與香港基督教服務處攜手合辦，目標是讓教育者逐步協助幼兒早期探索STEM領域，並從遊戲中激發幼兒對STEM的興趣和才能。這樣的學習方式不僅豐富了幼兒的學習經驗，也期望他們能從小培養出創新思維，將來在各自的專業領域中發揮所長。

計劃在第一階段取得了卓越成果，即將進入為期四年的新階段，將進一步擴大規模，將探索性學習從單一學校擴展到整個社區，幫助觀塘、葵青、黃大仙、北區、深水埗、屯門和元朗等七個區域。

賽馬會「智．幼．趣」計劃第二階段將利用前沿研究，把STEM和遊戲中學習融入幼兒教育，從小培養幼兒的批判性思維和解決問題的能力。其次，計劃的覆蓋範圍和影響力大大擴大，目標是覆蓋七個地區的400所幼稚園，為年幼學習者的學術和個人發展奠定堅實的基礎。此外，透過促進教育工作者、家長和社區之間的合作，期望創建一個支援性的生態系統，提高學習成果，並培養兒童對學習的終生好奇心和熱愛。隨著計劃第二階段的推出，耀中為社區提供全面的幼兒教育支持和資源。

耀中幼教學院的生活實驗室耀學園（Pamela Peck Discovery Space，PPDS），專為0至8歲的嬰幼兒和他們的家長設計。這個空間旨在透過邀請社區參與，推廣耀中多年來堅持的「遊戲中學習」幼教理念。耀學園對公眾開放預約使用，希望所有本港的孩子，無論他們的社經背景、種族、個人能力和需求如何，都能從中受益，共享平等的學習和遊戲機會。

耀中幼教學院的耀學園開放給公眾預約使用。

耀中一直致力於啟發孩子成為明日領袖，這個理念不止限於耀中社群。透過積極與社區分享、關懷和服務社區，耀中希望將幼兒教育專業知識擴展到更廣泛的社區，為幼兒發展和教育產生正面的影響，貢獻香港未來。

活動詳情：

（資料及相片由客戶提供）