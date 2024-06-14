科大「綜合系統與設計課程」│著重以人為本 培育創新科技全能人才

新一輪的科技革命和產業變革蓄勢待發。智能家居設備、可穿戴裝置等創新產品正蓬勃發展，改善我們的生活品質。創新產品將成為未來消費市場的主流，其快速迭代亦帶動了整合系統解決方案和設計人才的強烈需求。香港科技大學於2018年開辦「綜合系統與設計課程（ISD）」，旨在培訓學生有關設計、系統思維、特定技術和企業家精神的知識，讓學生自主完成創新項目和發明。第一屆畢業生王達衡（Alex）和四年級學生何頴彤（Sammi）雙雙認為以「實踐學習」為主的教學方式和內容，有助學生鞏固工程和設計的知識，培養轉化設計概念為實際落地解決方案的能力，而且課程主張「以人為本」的理念更是任何創新行業不可或缺的元素。

攝影：陳葦慈



新生代創新者需「以人為本」

近年無數顛覆性創新科技的誕生，均有賴於尖端科學、工程技術和設計技巧的進步，同時亦要歸功於大量對懂得融合多學科知識、以使用者需要為本的創新人才。屬於科大跨學科學院的「綜合系統與設計」本科學位課程，綜合多學科的知識，透過小組和專題研習為基礎的「實踐學習」教學方法，讓同學全面掌握有關設計、系統思維、特定技術及企業家精神的知識，望培育能夠以人為本的創新科技全能人才。

Alex（第三排右二）於2019年到印尼參與APDeC x IDEA活動，就「用戶體驗設計： 通過創新和技術引領移動與交通」構想設計。（相片由受訪者提供）

第一屆畢業生Alex表示ISD課程一直以創新思維作為教學理念，而非一味讀書和考試，「對比專業工程師以單一範疇工程學知識解決問題，ISD課程則教導我們要思考得更全面，要先了解問題的根本，再透過以人為本的方針及對使用者的同理心處理問題。」

Alex（右）坦言ISD「以人為本」的理念是任何創新工作必備的條件。

Alex以自己曾參與過的輔助中風長者復康的作品為例，「起初我們的出發點是認為復康人士缺乏復康器材，但經過多次交流和上門家訪後，才發現他們缺的是動力而非器材。」正正是ISD教導的以人為本，讓Alex洞察真正的問題所在，從而研發最有效的創新方案，應對不斷變化的挑戰和問題。「我們發現大部分長者都喜歡種植，所以最終決定將他們的復康習慣與花朵結合，只要他們持續進行復康，便能讓電子花綻放。」

哈佛大學的研究報告指出室內二氧化碳含量越高，便越影響人類的思考速度。有見及此，Alex就讀ISD時研發出二氧化碳檢測器，至今依然供不應求。

教學內容緊貼市場需要

現時Alex在初創公司擔任產品工程師，工作流程是先了解問題，然後分析用家所需和體驗，再考慮多方面因素並展開研發，「ISD課程鼓勵學生實際參與項目，有助加強學生的團隊合作和項目管理的能力，並學習如何落地應用所學所識。」Alex認為ISD適合喜歡工程，並通過落手實踐幫助大眾的學生，而科技發展日新月異，ISD畢業生能在行業力爭一席之位：「因為這一行變化很大，大家都是邊做邊學，而ISD學生集設計、硬件和軟件知識和技巧於一身，正是行業需要的人才。」

Alex現職產品工程師，運用ISD課程所學，分析用家痛點，並研發實用產品。（相片由受訪者提供）

全港唯一的獨特性

今年就讀ISD四年級的Sammi在中學時選修商科和理科，她本來打算大學繼續向商科發展，但在一次創業比賽中，機緣巧合下接觸到產品開發，Sammi發現自己比起營商，更熱愛創新，所以決定轉換跑道至綜合系統與設計課程。「最終選擇修讀ISD，因為這個學位能滿足我的學習興趣，著重學生在創新思維方面的發展，綜觀香港其他大學並沒有提供類似的科目，所以我早在JUPAS選科時，就已經將ISD放在第一位。」

Sammi（左）早在JUPAS選科時，已深受ISD的獨特性吸引，將其填為第一志願。

「實踐學習」有助強化學生適應性

BrewSense系統能實時量度咖啡的各種成分，為咖啡師提供咖啡味道的客觀標準。（相片由受訪者提供）

ISD以專題式學習（Project-based learning）為主，更以統整項目（Capstone Project）取代期末考試，希望學生自主發掘問題，製作實用產品，解決現實痛點。Sammi現時從日常生活興趣入手進行兩個項目：發明BrewSense系統，實時檢查咖啡總溶解固體含量，為初學手沖咖啡人士提供可量度標準，調整咖啡風味；及製作美式桌球智能計分裝置，以電腦視覺庫技術偵測桌球顏色及入球，更擬加入發光發聲互動，降低投身此運動的門檻。

為了推廣桌球運動，Sammi研發出能識別桌球顏色和自動計分的裝置，讓初接觸桌球運動的人更易上手。

Sammi更曾遠赴瑞典皇家理工學院當交流生，學習ISD課程以外的知識和技術，令她在諮詢公司實習時更加得心應手：「當時我接觸多個大型設計項目，確實地了解到行業狀況，而且我是項目小組當中唯一懂得使用不同設計軟件的成員，所以參與程度特別高。儘管真實職場的節奏很快，但在ISD多個項目累積的經驗，有助我高效率地編排任務及完成工作，所以適應得很快！」

Sammi曾於瑞典皇家理工學院交流，學習新興技術的知識。（相片由受訪者提供）

ISD靈活的課堂模式和多樣化的學習機會，大大提升學生的學習能力和適應性，為開展職涯作好準備，而畢業在即的Sammi亦已順利覓得心儀工作：「我將投身數碼行業，善用大學時期學習的技能，幫助不同事物進行數碼化，並改善用戶體驗。」

如欲了解更多「綜合系統與設計課程」資訊，請瀏覽：https://isd.hkust.edu.hk/

（資料及相片由客戶提供）