2024年IB文憑放榜｜育才搖籃 耀中誕2狀元2榜眼8探花

2024年IB文憑試今日放榜，學術表現一向卓越的香港耀中國際學校（耀中）今年再創佳績，多名學生考獲滿分45分的驕人成績，更獲得全球多所頂尖大學的錄取通知，涵蓋商業、法律、生物醫學、工程及表演藝術等多個領域。過去耀中畢業生在不同領域各展所長，傑出校友輩出在社會各界作出貢獻，展示出耀中的全人教育理念的成功實踐。



2名學生滿分 彰顯學校全人教育成果

耀中在今年IB文憑畢業生再次取得驕人成績，有2名學生考獲45分滿分、 2名學生取得了44分、8名學生取得了43分。參加考試的122名學生中，有22%的學生以40分或以上的成績完成IB文憑，更有76名學生獲得雙語文憑。本年的畢業生獲得全球多所知名大學的錄取通知，其中包括史丹福大學、牛津大學、清華大學、倫敦大學學院及香港科技大學連同南加州大學和意大利的博科尼大學合辦的學位課程等。學生在公開試中屢獲卓越佳績，同時亦反映出耀中的雙語教育模式，在學生的學術發展中發揮了重要作用。

耀中多年來為學生提供多元文化的雙語學習環境，培育學生成為精通中英雙語、對中西文化有深度了解的世界公民。耀中每年均有不少畢業生獲得IB雙語文憑，今年更高達76名（62 %）學生獲得IB雙語文憑，體現耀中雙語教學模式的成果。要取得IB雙語文憑，學生必須修讀兩個語言及文學的學科，或在IB的課程內有兩科以非母語修讀，達致學生具備達母語程度的雙語能力 。面對IB學術要求的同時，更要克服以非母語學習的挑戰，耀中堅持鼓勵學生捨易取難，從雙語學習的經驗中獲得最大裨益。

香港耀中國際學校教育總監及行政校長史麥田（Martin Scott）表示：「祝賀所有耀中2024年度畢業生獲得如此佳績，我們對學生奮勉不懈追求知識、探索志趣的學習態度感到十分驕傲。隨着學生追隨自己的熱忱和目標展開大學之旅，他們為世界作出貢獻又踏進了一大步。」

▼▼▼狀元感言▼▼▼

考獲45分的狀元陳海喬說：「我對我的成績感到非常興奮，並感謝學校和老師給予我的支持。自從我兩歲開始在耀中上學，以『遊戲為本』的學習模式是學校幼兒教育的核心， 一直到小學及中學時，老師也有辦法讓學習變得非常有趣，我們亦被培育一直保持好奇心去探索不同領域的知識。我們也有不同的機會發掘自己的興趣和尋找自己的志向，通過擔任辯論隊副隊長、學生長和學校年度音樂劇不同的角色等多個領導職務，我對各種科目都產生了興趣，因此我在申請大學時考慮了法律和醫學。在準備公開試期間，雖然也有感到壓力的時候，但學校的課外活動能夠幫助我減壓，保持生活的平衡。」海喬獲香港大學和香港中文大學兩所香港頂尖大學的醫學科和法律系取錄。她立志成為醫生，把自己對科學的熱誠和人與人之間的直接互動融合。此外，海喬期望能夠成為香港醫療和保健體制的主導成員，對醫療政策作出貢獻，提高全球公共衞生標準。 陳海喬同學

同樣考獲45分，並獲四所大學醫學院取錄的狀元鄧知行說：「我感到十分驚喜，更和父母喜極而泣。這些年來，父母和老師一直是我的強大後盾。我小時候的學業成績不太突出，尤其是在科學和數學方面缺乏自信。在我七年級時，一位科學老師鼓勵我，讓我相信自己的能力，頓成我學習旅程的轉捩點。老師鼓勵我勇於嘗試，我亦從他舉辦的數學比賽中獲獎而建立自信。比賽肯定學生不斷嘗試的態度，並非以滿分取勝。自此，我便開始全力以赴向目標邁進。將來我希望成為醫生。透過在瑪麗醫院做過義工服務和在腸胃專科診所的影子實習，我明白到醫學涵蓋的不止於科學，更重要的是對患者的身心支援。醫學融匯科學知識與對人的關愛別具意義，亦啟發我立志學醫，懸壺濟世。」 鄧知行同學

全球頂尖大學錄取通知 不同領域各展所長貢獻社會

優異的成績令耀中畢業生獲得了全球多所知名大學的錄取通知，當中包括史丹福大學、牛津大學、清華大學、倫敦大學學院及香港科技大學連同南加州大學和意大利的博科尼大學合辦的學位課程等。錄取學科涵蓋了廣泛的學科領域，如商業、法律、生物醫學科學、工程、表演藝術等，尤其在電腦科學和人工智能領域方面有著明顯的增長。

耀中學生獲得了56個跨學科課程（指單一課程涉及兩個或更多學科）錄取通知、39個法律系錄取通知和超過30個醫學科學及生物醫學科課程錄取通知，再次印證耀中實踐全人教育的成果。除了學術斐然，學生們還展現出對社會的高度責任感和貢獻精神。這些優秀的畢業生亦期望為促進全球社會福祉作出貢獻、建設更美好的未來。

「收到牛津大學的生物醫學科錄取通知令我非常雀躍，亦期待在生物醫學領域作出貢獻。我希望從事生物醫學科的研究，特別是免疫學和風濕病學，並專注為目前無法治癒的疾病研發新的治療方案。」 畢業生鍾澤成

「當我收到史丹福大學的錄取通知的喜訊，令我欣喜萬分，證明我付出的努力和毅力得到回報。未來我希望在商界發展，可能與哥哥和弟弟一起創辦自己的公司，延續社區服務之路。」 畢業生鄭巧兒

「獲得香港大學和加州大學柏克萊分校兩所著名大學的雙學位錄取通知書和獎學金，對我來說是夢想成真。我相信每個人都有藝術的天賦，而藝術應無遠弗屆、觸手可及，不受經濟環境、宗教信仰或政治取向所限。我立志為藝術和文化產業作出貢獻，並為那些值得被欣賞卻未普及的文化發揚光大。」 畢業生李雨荷

「得悉結果時真的十分興奮。過去數年我竭盡所能，終於取得如此佳績，遠遠超出自己的預期，令我感到欣慰。這一切有賴老師和CUGO（Careers and University Guidance Office）輔導員的支援。我的成績讓我獲得大學取錄，實現我在香港 中文大學學醫的畢生夢想。我要特別感謝我的家人，他們在我的學習生涯裡一直給予支持和信任。我期待著展開在醫療領域的旅程，希望為社會作出重大貢獻。」 畢業生施慧欣

▼▼▼2024年耀中畢業生部分大學錄取名單▼▼▼

未來領袖搖籃 「一條龍」優質教育

從多屆學生在公開試中屢獲佳績，以及畢業生們對社會作出的貢獻，可見耀中的教育質素和全人教育理念的成功。耀中提供「一條龍」優質教育，學制涵蓋幼兒、小學、中學教育以至國際普通中學教育文憑（IGCSE）以及國際文憑大學預科課程（IBDP）。耀中秉持豐富多元的中西方教育，多年來不僅在學術上培養出色的學生，更重視他們的品格、責任感和全球視野，致力培養能夠在各個領域中發光發熱的未來領袖。

（資料及相片由客戶提供）