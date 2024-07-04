香港國際教育及職業展｜三大展區+精選講座 助你規劃升學及就業！

距離DSE放榜不足一個月，各位應屆考生是否已做定兩手準備，應對不同情況呢？「第30屆香港國際教育及職業展」匯聚眾多本地、內地和海外院校，以及不同的升學或就業顧問，為同學提供最合適的升學或就業選擇。展期間有超過40場專題講座，由眾多的名人及專家分享經驗，讓你透過實際例子深入地了解各種出路。有興趣的你記得mark低日子，7月6至7日到灣仔會展了解更多升學就業資訊。



專家進駐三大展區 規劃最合適的出路

香港國際教育及職業展雲集不同的升學和就業專家參展，幫助學生尋找最適合自己的出路。場內設三大主題展區，無論你計劃本地升學、海外及內地升學、還是就業，都有專家給你提供專業的意見：

本地升學區

網羅本地著名大學及專上學院，即場介紹各項本地升學、持續進修的資訊及生涯規劃策略，為準備繼續留港升學的學生或持續進修人士提供的選擇。

海外及內地升學區

匯聚20個國家及地區超過1000間海內外大學及專上學院，提供多元化的海外升學課程及留學移民資訊，包括文憑、高級文憑、副學士、學士、碩士、職業培訓、專業資格認證及短期進修等課程。

兩大升學專區能滿足不同的升學需求。

職業廣場

提供多個政府部門和公私營機構約2000個職業空缺及即場面試機會，包括5大紀律部隊、香港海運港口局、香港檢測及認證局、機場保安、海洋公園、各大銀行、保險公司及地產發展商等。參觀者亦可藉此認識各行各業的發展前景和瞭解更多香港就業市場的發展趨勢，探索未來路向。

現場還設有專家提供免費履歷諮詢（Job Market x JupCV攤位：D18），幫助求職者即場評估現有履歷資料足缺、設計及排序清晰度，名額有限，即場登記，先到先得。

現場設有專家提供免費履歷諮詢。

於7月2日新聞發布會上，廠商會展覽服務有限公司主席施榮恆表示，產業轉型變革是全球的大趨勢，「無論是學生、職場新鮮人，或在事業上尋求突破的在職人士，都應該多了解最新的升學、進修和就業選擇，及早裝備自己，把握機遇。」他坦言應屆DSE考生面對放榜後的升學或就業的抉擇時，少不免遇到困擾，「所以今次展會安排了免費升學及就業輔導服務，由學友社的專業人員為學生和家長，解答他們的各種疑難。」

逾四十場講座 透過真實例子了解出路

除了三大展區外，為期兩日的展覽合共更安排了超過四十場升學及就業專題講座，由專家名人教路升學及求職攻略，精選講座包括：香港學生的升學發展、香港中學文憑考試的最新發展、JUPAS選科策略及改選分析、家長及教師作為青少年生涯歷程上的關鍵支援、香港學生內地升學攻略及英、澳、美、加、紐升學移民一條龍等等，更包括香港民航機師何紫婷小姐到場分享自己實踐航空之夢的「我的飛翔夢想」演講，大家密切留意！

「第30屆香港國際教育及職業展」詳情

日期：2024年7月6至7日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港會議展覽中心5G展覽廳

入場費用：全免

今屆展覽內容充實，各位學生、家長及求職人士記得把握機會出席！7月4日前預先網上登記更可享多重禮遇：www.hkiee.com.hk

（資料及相片由客戶提供）