香港賽馬會社區資助計劃:中國經典名著教育劇場計劃　邊玩邊學

將戲劇融入教學，比單純知識灌輸更能激發學生的想像力和創造力？走進教育劇場，名著角色跳入現實，學生不再被動接受知識，互動的劇場活動讓他們不知不覺地沉浸其中，主動參與劇情。由香港賽馬會慈善信託基金捐助，愛麗絲劇場實驗室主辦的「香港賽馬會社區資助計劃：中國經典名著教育劇場計劃」走訪多間小學，以經典名著《三國演義》、《西遊記》、《紅樓夢》、《封神演義》及《史記》為主題，不僅能培養學生對中國文化的興趣，更重要的是引導他們自我反思，追求品格和行為上的提升。

攝影：歐嘉樂



愛麗絲劇場實驗室致力改革傳統英國「教育劇場」（Theatre in Education）的實行方法，配合「教育戲劇/戲劇教學法」（Drama in Education）的教學策略，彙集國際劇場教育模式而自行發展出一套富香港特色的教育劇場。

愛麗絲劇場實驗室成員：（後排左起）高級演教員簡立強、藝術總監陳恆輝、行政總監陳瑞如、演教員李瀚天、（前排左起）高級演教員賴曉珊、演教員麥晧鈿與高級演教員阮煒楹。

重塑中國名著 啟發學生成長

教育劇場由「前置教學」、「藝團造訪」及「後置教學」三部分組成。學校教師需進行培訓工作坊，學習如何在「藝團造訪」前後，運用劇團提供的戲劇教材，帶領學生進行「前置」及「後置」戲劇教學活動。「香港賽馬會社區資助計劃：中國經典名著教育劇場計劃」以女媧煉石補天的神話貫連各經典名著，加入虛構人物亞玲及小敏的故事。為了拯救兩位主人翁，學生化身為文學院特別拯救組的組員，穿越不同的中國經典名著故事，並於演教員的引導下，幫助不同的故事人物解決問題，最後合力改寫亞玲與小敏的結局，化解這對好朋友的心結，令她們冰釋前嫌。學生參加者在戲劇的情境中學習，並從中培養其創造能力及協作精神。

計劃導演及編劇陳恆輝指，普遍學生認為中國歷史晦澀難明，劇團透過度身訂造的劇本，以輕鬆的方式引導他們去思考與討論，教學效果顯而易見。「曾經有一個初中生全年欠交功課，卻積極地完成了劇團的作業，可見這教學方式極富魅力。」劇場藉「赤壁之戰」與「孫悟空三打白骨精」的經典故事，給予學生反思與改變的機會。「周瑜好勝心強，沙僧膽小怕事，每一個角色都是我們一部分的寫照。學生在完成任務的同時，也能審視自己，學會站在他人立場好好思考。」

「赤壁之戰」後，周瑜負傷在身卻仍然戀戰，一眾學生化身謀士，助魯肅勸諫周瑜好好養傷。

學生主導 解決困境增成就感

日常課堂上，教師難以照顧每名學生需要，單向的知識灌輸令師生互動有限。相反，教育劇場強調學生與演教員的「對話」。計劃的課程設計及教學培訓導師陳瑞如解釋，學生普遍認為大人擁有解決一切問題的能力，他們只需遵循即可。然而，戲劇教學中的賦權實踐，有效提升學生的參與度。當角色面臨困境，需要借助學生的能力解決問題，完成任務時，學生會因為被重視和信任而獲得成就感，於不知不覺間成長。「每名學生的專長不一，他們於課堂上可能不太積極，但我們相信創意的教學方式會為此播下種子，引導他們發掘自己的強項和潛質。」

2023-24年度共31間本地小學參與「香港賽馬會社區資助計劃：中國經典名著教育劇場計劃」，進行了105場藝團造訪，來年將同步推行中學劇場，繼續為教育界注入活力。

初中教育劇場報名連結：https://forms.gle/5uofcxJ5d6FRGkdv7

高小教育劇場報名連結：https://forms.gle/CDt2na6utJimLhBeA

計劃費用全免，誠邀本地中小學報名參與，名額有限，報名從速！

（資料由客戶提供）