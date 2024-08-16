弘立書院 2025-26入學申請

放眼瞬息萬變的未來世界，孩子們需要的不僅是知識和技能，更需要具備國際視野、獨立精神和社會責任感。弘立書院（The ISF Academy）作為香港頂尖的一條龍私立獨立學校，一直致力於為學生提供優質教育，培養他們成為未來世界的領航者。弘立書院現正接受2025-26學年所有年級，以及2024-25學年部分年級的入學申請，家長現在更可登記參加入學簡介會，想親身了解弘立書院。



沉浸式雙語教育 啟發潛能培育未來領袖

弘立書院為一所非牟利、一條龍私立獨立學校，提供從小一預備班（相等於本地K3）至十二年級共十三年的教育，當中包括國際文憑中學項目及大學預科課程。學校採用中英雙語沉浸式教育，根植中華文化兼具全球視野，培養學生「八德一智」的價值觀，遵循以探究為本的學習方針並配合獨有的「書院」項目及豐富體驗學習機會，致力啟發學生內在潛能。

廣東話簡介：

普通話簡介：

弘立書院提供從小一預備班至十二年級的一條龍國際教育，為孩子未來升學之路奠定堅實基礎。

弘立書院的教育根植於中華文化，並注重培養學生的「八德一智」，讓學生從小建立正確的價值觀和道德觀。

全港學校僅有的「書院」項目， 讓學生跟隨資深學者進行獨立的研習和探究。

體驗式學習讓學生走出課堂，在實踐中探索自我，發掘潛能。

弘立書院現在招生

弘立書院現正接受2025-26學年所有年級，以及2024-25學年部分年級的入學申請，家長現在可以率先登記參加入學簡介會，了解弘立書院。入學申請時間表及詳情，即Click入弘立書院網站或致電2202-2028了解更多招生資訊。

（資料及相片由客戶提供）