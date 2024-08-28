延續奧運熱潮　《香港01》邀請國家級運動員來港與青年冰壺交流

《香港01》為慶祝中華人民共和國成立75周年，將舉行一系列青少年運動交流活動，直至明年全國運動會舉行前。首項活動是9月29日舉辦「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，讓青少年在專家指導下體驗冰壺樂趣。活動當日更邀得國家級運動員，平昌冬季奧運國家隊代表麻敬宜以及前國家青年代表馬宬哲，以及粵港澳冰壺精英與參加者交流，並進行友誼賽。現誠邀學校參加活動，與國家級運動員交流，親睹他們的比賽風姿。



《香港01》為慶祝中華人民共和國成立75周年，將舉行一系列青少年運動交流活動，首項活動是9月29日舉辦「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，讓青少年在專家指導下體驗冰壺樂趣。活動當日更邀得國家級運動員，平昌冬季奧運國家隊代表麻敬宜（中）與參加者交流，並進行友誼賽。

活動將於9月29日下午4時於又一城「歡天雪地」溜冰場舉行，讓香港年青人體驗國家體育文化的發展，並學習冰壺的基礎知識，促進陸港粵港澳地區的體育文化交流。

現時活動正以學校為單位，邀請40名學中、小學生參加活動。有意參加活動的學校，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『粵港澳青年冰壺交流活動查詢』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。

《香港01》為慶祝中華人民共和國成立75周年，將舉行一系列青少年運動交流活動，首項活動是9月29日舉辦「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，讓青少年在專家指導下體驗冰壺樂趣。活動當日更邀得國家級運動員，平昌冬季奧運國家隊代表麻敬宜（左）與參加者交流，並進行友誼賽。

活動特意邀得國家級運動員訪港與香港青年交流，當中包括平昌冬季奧運國家隊代表麻敬宜。麻敬宜於第23屆平昌冬季奧運代表中國出戰女子冰壺獲第五名，並曾在國內比賽屢獲殊榮，包括中國冰壺聯賽青海西寧多巴站女子冠軍、2016至2017年度全國冰壺錦標賽女子冠軍、第十三屆全國冬季運動會冰壺混雙亞軍。

另一名活動嘉賓馬宬哲是前國家青年代表隊，曾贏得廣東省粵港澳邀請賽冠軍，並持有世界冰壺學院一級教練員證書。

《香港01》為慶祝中華人民共和國成立75周年，將舉行一系列青少年運動交流活動，首項活動是9月29日舉辦「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，讓青少年在專家指導下體驗冰壺樂趣。（資料圖片）

參加者當日將參與約1小時的冰壺體驗活動，在國家精英運動員的指導下分成小組學習冰壼，例如投擲冰壺的標準姿勢、刷冰技巧，更有機會實際投壺感受比賽樂趣，從中體驗冰壺運動的團體精神。體驗活動後參加者亦有機會與精英運動員互動。

《香港01》為慶祝中華人民共和國成立75周年，將舉行一系列青少年運動交流活動，首項活動是9月29日舉辦「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，讓青少年在專家指導下體驗冰壺樂趣。（資料圖片）

當日亦會同場舉行「粵港澳冰壺友誼邀請賽」，分別由奧運代表和粵港澳組成聯隊進行友誼賽，市民有機會一睹國家級運動員的比賽風采之餘，亦可通過觀賞比賽加深對冰壺運動的興趣和認識。