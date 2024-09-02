星級科學全港首間獲中國航天認可的授權　開設中國航天科技課程

STEAM教育機構「星級科學教育」（Star Club Scientist Education）宣布獲得「中國航天研發航天科技科普課程」認可的授權，是全港首間官方認可的授權的STEAM教育中心，提供「中國航天研發月球車主題課程」，讓學生接觸全球最頂尖的航天科學、編程及工程知識。星級科學教育早前（25日）舉行「Star Mission STEAM Competition 2024」，比賽亦獲《中國航天》理事會常務理事單位支持，提供多個航天科技模型在比賽現場展出，一眾學生及家長均可藉此機會了解中國航天科技發展。



決賽日共有24隊中小學生隊伍參加，向一眾評審演示及講解方案，吸引過百位觀眾見證同學們的努力及成果。比賽全場總冠軍及中學組冠軍由就讀港大同學會書院的鄧朗然同學（Matt）獲得，他的作品「Quantum Dots Research」研究將新世代量子點（Quantum Dots）植入人體，幫助治療癌症。



中國香港航天教育應站在時代前沿 認可的授權課程助提升學生對航天理解

《中國航天》理事會常務理事單位及星鏈航天控股（深圳）有限公司董事長李曉先生認為，香港的航天教育應該站在時代前沿，中國航天未來在港的航天教育將從幼兒做起，直至大學。

中國航天科技發展蓬勃，不少學生均有意於航天方面發展。《中國航天》理事會常務理事單位及星鏈航天控股（深圳）有限公司董事長李曉先生表示，為響應習近平總書記的「探索浩瀚宇宙、發展航天事業、建設航天強國、是我們不懈追求的航天夢」之精神，讓祖國成為世界一流的航天強國，是全民不懈努力追求之偉大目標，加上祖國的航天科技發展與航天事業日新月異，突飛猛進，已然屹立於世界航天大國前沿。香港在相關方面的教育更加應該站在時代前沿，而中國航天在港推廣航天教育將從小做起，覆蓋學前、小學、中學、大學階段，並將向港提供更多航天科技及文化方面的教育資源支撐。

他又指中國航天研發航天科技科普課程「航航佳佳」獲得內地各界及多間學校的廣泛認可，課程結合不同領域的最新科技而成，學生可以學習理科、工科及社會方面的知識，有助提升學生智力及對航天的理解，成為人生中堅實的科技知識基礎。

認可的授權課程教授中國航天科技特點 或舉辦全國及國際比賽

星級科學教育創辦人何澧昇先生表示， 十分感謝《中國航天》理事會常務理事單位方面的認可的授權，指課程可以與學生分享中國在航天方面的獨特成就，從而建立國民愛國教育、國防教育、科技教育正確意識。

星級科學教育創辦人何澧昇先生表示，十分感謝可以成為全港首間獲得中國航天研發航天科技科普課程認可的授權的STEAM教育中心。他指出，感謝展匯國際航天項目負責人陳穎萍女士到訪星級科學教育時已經對其師資力量、教學器材及環境氛圍印象特別深刻，亦從過往活動得知星級科學教育是一間富有經驗的教育機構，加上雙方都對教育下一代以科技貢獻社會有相同理念，因此成功促成是次合作。另外，小學科學課即將推行，課程包括航天科技元素，是次合作亦有助中國以教育形式在港推廣國家的航天科技成就。

課程內容方面，何澧昇先生舉例會向學生講解中國在航天方面的獨有成就，例如至今只有中國能夠抵達月球背面，能夠解決世界各國長久以來無法解決的難題。他認為中國的航天成就很值得以教育形式推廣，從而建立學生的國民意識。

展望未來，他期望星級科學教育可以舉辦以航天科技為主題的比賽，或是將「Star Mission STEAM Competition」提升至全國或國際層面。

學者及教育界人士任評審 以比賽訓練終身受用軟技能

星級科學教育（Star Club Scientist Education）舉行「Star Mission STEAM Competition 2024」，來自不同中小學的24隊參賽隊伍於台上向評審展示及講解方案。

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星級科學教育為鼓勵學生活用知識以設計方案解決問題及貢獻社會，同時訓練學生各種技能，特意舉辦「Star Mission STEAM Competition」。比賽邀請到《中國航天》理事會常務理事單位及星鏈航天控股（深圳）有限公司董事長李曉先生、展匯國際航天項目執行董事陳穎萍女士及COMETA行政總監鄭勝剛博士為主禮嘉賓。評審方面邀請到香港教育大學數學與資訊科技學系副教授宋燕捷博士、香港特別行政區政府教育局高級專業顧問林祿榮先生及資深教育工作者沈素珊女士，星級科學教育創辦人何澧昇先生亦是評審之一。

比賽邀請到《中國航天》理事會常務理事單位李曉先生（左三）、展匯國際航天項目執行董事陳穎萍女士（左二）、COMETA行政總監鄭勝剛博士（右二）為主禮嘉賓。評審包括教大宋燕捷博士（右三）、教育局高級專業顧問林祿榮先生（左四）及資深教育工作者沈素珊女士（右四）。

何澧昇先生提到STEAM可以是訓練學生不同軟技能的工具，包括解難、創新、演講能力等，並以是次比賽為例，指不少學生都獲得珍貴的機會在公眾面前演講，訓練勇氣之餘亦提升學生的表達能力，相信各種軟技能均令學生終身受用，有助未來升學及就業。他大讚不少學生於設計方案時，既能做到自己喜歡的事，又能創造價值，例如有學生以編程撰寫遊戲「LF2專題」，幫助玩家學習元素週期表，又認為所有參賽方案都做到類似效果。

研究以量子點治療癌症 中一生獲全場總冠軍

鄧朗然同學以研究「Quantum Dots Research」獲得全場總冠軍及中學組冠軍，他指獎項除了是對他努力及實力的肯定之外，亦成為他未來繼續向數學及科學界別發展的信心來源。全場總冠軍獎品會由Star Club Scientist資金贊助真實製作作品，計劃讓鄧同學與大學團隊合作研究及使用專業器材作相關實驗。

比賽多個獎項之中，最高榮譽是由評審於所有隊伍之中選出的全場總冠軍，得獎者是港大同學會書院的鄧朗然同學。他介紹研究項目時指出，該研究由他與一名來自耶魯大學博士後一起研究將量子點（Quantum Dots）植入人體，幫助治療癌症，優點是可以減少手術次數，甚至是不需做手術，「如果係用Quantom Dots注射一次就夠」，可以減少病人接受治療時需要承受的不適。

鄧同學提到研究起源於眼見愈來愈多人因為癌症而病逝，「我想令大家活得長命一啲」。他認為研究最困難是要找到注射量子點的合適比例，解決方法是不停嘗試直至有成果為止。他又指準備是次比賽的時間不多，但很想可以證明自己的努力，所以也盡量抽時間找資訊及做實驗，兩個獎項是對他實力的肯定，認為獎項給予了他信心，支持他未來在數學及科學方面繼續發展。