家電收修ReGarDen｜轉贈弱勢社群再生電器　宣揚廢物重用環保信息

近年環保問題愈受關注，儘管分類回收是大眾最易參與到環保的途徑，但其實「重用」亦是重要一環，甚至比分類回收做到更大程度的減廢。因此，主辦方弘毅環保、香港路德會社會服務處和電回之家，在ZenWood 星木數碼科技及歐綠保綜合環保（香港）ALBA協辦下，日前假屯門業旺邨舉行「家電收修ReGarDen」，將再生家電轉贈有需要人士，宣揚廢物重用的環保信息。

攝影：歐嘉樂



聯合國2060年碳中和目標 全人類共同履行

聯合國議訂出雙碳目標，目標在2030年碳達峰，並於2060年達至碳中和，是全人類共同履行的責任。然而對大眾來說，最簡單的分類回收已不足夠，重用是更有效的方式。以電器為例，本地環保組織電回之家表示，每件電器在生產前都必然經過生命週期評估階段，「由設計、選料、製造、運輸、售賣、使用、回收、循環再造等一併考慮相關資源的運用，而『使用』這個環節是產品製造的原因和時間一般是最長的。」因此，將電器維修重用，延長使用週期比起分類回收更有環保價值。

弘毅環保、香港路德會社會服務處、電回之家和ZenWood合辦的「家電收修ReGarDen」活動，是將回收的家電進行檢查及修理，賜予其第二次生命，並將這些「再生電器」派發給有需要的業旺邨市民。

「家電收修ReGarDen」助人助己

有見及此，弘毅環保、香港路德會社會服務處、電回之家和ZenWood合辦的「家電收修ReGarDen」活動，正正是希望將回收的家電進行檢查及修理，賜予其第二次生命，並將這些「再生電器」派發給有需要的業旺邨市民，一方面能減少固體廢物，另一方面亦能服務大眾。弘毅環保教育代表鄭逸豪希望透過是次活動，能推廣環保教育及可持續生活方式，「通過把維修好的舊電器贈送給業旺邨的新居民，我們相信活動不僅能幫助有經濟需要的家庭，同時還展示了舊物品的價值和重複使用的重要性。」

弘毅環保代表鄭逸豪（左）希望透過是次活動，推廣環保教育及可持續生活方式

至於香港路德會社會服務處的代表呂卓倫助理服務總監亦表示，計劃最直接可以幫助有需要更換電器的市民減省開支，「其中一位受助者李太因為公司結業暫未找到新工作，家中雪櫃即使壞了都沒錢更換，食物無法有效儲存，對生活構成很大影響。」透過社工轉介參與家電收修計劃，李太成功更換了「再生雪櫃」，使生活回復如常，給予再生電器一個新生命，亦加強其環保減碳、增加重用、減少固體廢物的意識。

香港路德會社會服務處代表呂卓倫助理服務總監表示，計劃最直接可以幫助有需要更換電器的市民減省開支，亦能加強受助者的環保減碳、增加重用、減少固體廢物的意識。

AI智能配對系統有助活動更流暢

今次計劃的最大挑戰，在於為有需要的申請人配對合適的再生電器，而負責處理相關技術的ZenWood就將整個申請流程簡化，市民無需填表或下載App，只要透過WhatsApp與AI自動聊天機械人提交申請便可。負責人Ricky展望道：「這個系統以後能夠在更大規模的活動使用，既能減低行政成本，優化倉存物流及資源調配管理流程，亦能更人性化處理申請及審批程序，讓市民更容易獲得合適的社會服務。」

ZenWood負責人Ricky（左）今次使用的AI智能配對系統以後能夠在更大規模的活動使用，既能減低行政成本，亦能優化申請及審批程序，讓市民更容易獲得合適的社會服務。

（資料及相片由客戶提供）