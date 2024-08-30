讀寫障礙前港隊代表　發掘SEN孩子運動潛能　自信成長

從一名被診斷為專注力不足和讀寫障礙的小朋友，到成為香港三項鐵人代表，至退役後創辦香港特殊需要體育學院，培育有特殊教育需要（SEN）孩子，郭汝鏗（Abraham）的經歷不僅是一名運動員的奮鬥傳奇，更是一個以生命影響生命的故事。



從運動中探索自我 開展自信之旅

近年，香港運動員於國際舞台上發光發亮，成為港人的驕傲。光環背後，前港隊三項鐵人代表郭汝鏗（Abraham）於童年卻曾感自卑。他從小面對着專注力不足/過度活躍症和讀寫障礙雙重挑戰，文字在他眼中總是會不斷跳動，字體甚至會反轉，令他閱讀和書寫文字倍覺艱難。當時的導師對讀寫障礙沒甚概念，甚至質疑他是否真的有特殊學習需要，種種負面經歷令他於求學路上倍感艱辛。

Abraham以過來人的經驗，希望社會更體諒SEN小朋友的難處。

學業成績未如理想，運動才能卻嶄露鋒芒。小學時，Abraham遇到了人生中的啟蒙老師——Ted Sir。在Ted Sir的指導下，Abraham開始了體操訓練。儘管他在體操上並未展現出特別的天賦，但Ted Sir發現了他的韌性，並建議他轉為發展三項鐵人運動。這一轉變不僅讓Abraham找到了適合自己的運動項目，更讓他最終成為三項鐵人運動員，代表香港於大小賽事中取得佳績。

Ted Sir（左）與Abraham(右) 創辦香港特殊需要體育學院、設計教練證書課程，目標為SEN學生培育更多的同行者。

創立香港特殊需要體育學院 助SEN孩子展翅飛翔

退役後的Abraham並沒有因此停下腳步。他與Ted Sir共同創辦了香港特殊需要體育學院，以自身經驗為SEN孩子提供專業的體育訓練和支援。Abraham期望每名SEN孩子都能如他般，找到屬於自己的舞台。團隊教學時除了訓練孩子的運動能力、執行能力和團隊精神外，也著重發掘其優點、加以肯定，讓他們知道有人欣賞自己。值得一提的是，團隊設計了全港首個國際資歷架構認可的SEN運動教練證書課程，目標為SEN學生培育更多的同行者。

宣明會伙拍香港特殊需要體育學院和學基愛鄰社，為基層SEN孩子開辦田徑班。

早前，學院與宣明會及學基愛鄰社合作，為基層SEN孩子開辦田徑班。活動為他們提供了一個接觸運動、體驗體育精神的平台，更重要的是，它為學員打開了一扇自我探索和潛能發掘的大門。通過參與田徑班，小朋友能夠鍛煉身體、學習技能，還能在運動中找到樂趣，增強自信心。田徑班的學員更將參與宣明會於年底舉辦的「Global 6K for Water」慈善跑活動，從中感受社區的溫暖，相信對他們融入社會和提升自我認同感具重要意義。

宣明會明白，要真正幫助SEN群體融入社會，單靠一次活動是遠遠不夠。因此，宣明會將繼續伙拍學院舉辦更多的活動和訓練課程，為SEN孩子提供一個持續學習和成長的空間，讓更多SEN孩子的潛能被發掘，從而培養長遠興趣，展開快樂而正面的人生。

了解更多「聽見SEN音」前港隊三項鐵人代表郭汝鏗（Abraham）的成長故事：https://bit.ly/46WjYTk

通過捐款支持宣明會，你將成為SEN小朋友成長旅程中的同行者，共同見證他們每一次飛躍和成長：https://bit.ly/3YVgxdU

（資料及相片由客戶提供）