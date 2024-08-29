以IB課程培育全方位國際人才 - 宏信書院的全球化教育

在瞬息萬變的21世紀，想必每一位家長都期望培養孩子成為具全球視野和德才兼備的未來領袖。在眾多的課程當中，國際文憑課程（IB課程）因能培育學生的全面發展及對跨文化理解的能力，而受到家長的矚目。基督教香港信義會宏信書院（下稱宏信書院）提供小學到高中「一條龍」的國際課程，著重培育學生的自主學習能力及國際視野，讓他們成為主動探究的終身學習者。



跨學科學習 培養多元思考

小學國際文憑課程（IB PYP）是一個跨學科的探究式學習，小學階段不設考試，當中的探究單元（Units of Inquiry, UOI）課程內容橫跨六大學術範疇：語文、數學、科學、藝術、社會及人文研究、個人與社會教育及體育，著重學生將所學知識融會貫通，培育他們的批判性思考及自我反思的能力。而每個年級都會舉行「學習成果展」，由學生向老師和家長分享學習成果。六年級學生則會在聯合國的17個可持續發展目標中自訂研究題目，並將研究成果於學期尾的「小學學習成果薈萃」（PYP Exhibition, PYPX）中展現出來，以此作為他們小學學習旅程的一個總結。

小學的探究式單元，激發學生對學習的好奇心，培養學生自主學習的能力。

獨創「全球教室」提供獨特學習體驗

宏信書院獨創「Global Classroom」（全球教室），每年均會安排學生參與海外及本地的學習活動以達致IB課程中所強調的十個「IB學習者培養目標」（IB Learner Profile），即懂反思、與人溝通、勇於探究、有原則、視野開闊、富同理心、均衡發展、思考力、知識豐富及富冒險精神。

學生會就所學的單元，前往本地和海外場所，如香港聯合國教科文組織世界地質公園、故宮博物館，以及珠海太空中心、聯合國教科文組織世界遺產名錄的「京杭大運河」等，深化所學知識。學校更計劃於本學年安排高小學生到上海和新加坡進行跨國學習活動，拓展學生的國際視野。

而小四學生則需參與為期2-3天的露營活動，由自行搭建帳篷、到參與上山下海的歷奇活動，透過活動培育學生的獨立處事能力、恆毅力及團隊合作的精神。

小四學生需參與露營，當中更包括上山下海的歷奇活動。

太空科研融入課程 點燃學生航天夢

在總校長林克忠博士的帶領之下，宏信書院的學生就多次創造了香港歷史！今年3月，首個香港學生製造的人造衛星成功於西伯利亞順利測試升空。今年7月，宏信書院作為全港唯一被邀請參加「U18全球青少年火箭發射挑戰賽」的學校，亦於比賽中贏取了六個獎項、並取得總成績第二名的非凡成績。

而為了以培養學生對航天科學的興趣，宏信書院將於2024-2025學年起，在高小及初中課程中加插航天科研的內容，亦計劃讓小學生親身製造衛星及火箭，令學生將有更多機會學習航天知識，並親身實踐所學！

此外，教育局也將於未來幾年，分批於小學各個年級，將科學科獨立成科。而總校長林克忠博士深信香港有一個良好的土壤，就是在眾多範疇上都獲得了國家的支持和肯定。在學校發展方針、教育局指引以及國家支持，三方並行、環環相扣之下，必定能有效推動香港學生參與國家航天事業的發展。

3月就有學生到西伯利亞製作了首個由香港學生製造的人造衛星。

宏信書院成為香港唯一一間受邀到冷湖火星小鎮，參加「U18全球青少年火箭發射挑戰賽」，更獲得了總成績第二的非凡成就！

總校長林克忠博士積極將航天科學融入課程當中，培養學生對航天的興趣，以助他們追逐航天夢。

一年級（2025-2026學年）網上報名

由即日起至2024年9月9日下午4時

網上報名：http://admissions.luac.edu.hk/

更多詳情：https://www.luac.edu.hk/

（資料及相片由客戶提供）