大灣區「智」為未來科技體驗營│促進兩地學生交流 共創智慧未來

中大賽馬會「智」為未來計劃日前假香港中文大學深圳研究院舉行《大灣區「智」為未來科技體驗營2024》。體驗營邀請了多位內地和香港的中學生及教師參與。兩地學生組成隊伍，共同參與研討會、工作坊及比賽等豐富活動，寓交流於學習。教師亦可藉此交流兩地在AI教育上的發展和教學心得。中大賽馬會「智」為未來計劃首席負責人任揚教授樂見兩地學生和老師享受體驗營，並希望大家能從活動中得到啟發。



攝影：蘇煒然



香港賽馬會和中大致力推廣本地AI教育發展

由香港賽馬會慈善信託基金捐助、中大工程學院及教育學院聯合主辦的中大賽馬會「智」為未來計劃，旨在為香港中學創建新的AI課程、可持續的AI教育模式及支援框架，以促進相關的AI教育生態發展，培育新一代的AI人才迎接未來。今次計劃首度踏出香港，於中大深圳研究院舉行《大灣區「智」為未來科技體驗營2024》，讓內地和香港的中學生一同參與，體現了粵港澳大灣區城市間的協同發展。

今次體驗營吸引逾三百名大灣區師生參加。

活動讓內地中學生首次體驗計劃團隊研發的AI教學套件iPort與網上AI訓練平台，感受香港AI教育的課堂氛圍。同時，計劃亦鼓勵學生不斷深入思考和發揮創意，發掘AI科技的魅力。因此，當日兩地學生先進行破冰活動互相認識，然後組成隊伍參加AI研討會和AI工作坊，最終攜手研發AI智能車出戰任務挑戰賽。體驗營為香港和大灣區其他城市奠定了在中學AI教育領域持續合作的基礎，並推動區內的科技創新發展。

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中大賽馬會「智」為未來計劃首席負責人任揚教授冀參加者有所啟發

計劃首席負責人任揚教授接受訪問時透露：「今次活動的報名反應比預期中熱烈，活動人數由原先預計的少於二百人，多次增加人數，最終有超過三百名師生到場參加。」活動除了同學參加工作坊外，老師們亦把握機會進行交流，了解中、港教學上的不同。有見及此，任教授亦喜言：「很高興兩地學生和老師享受活動，希望大家能從交流中得到啟發。因為AI發展乃大勢所趨，是提升競爭力的主要領域，香港學校能透過今次體驗營與大灣區院校建立緊密合作關係，共同推動AI教育向下紮根！」

計劃首席負責人任揚教授樂見兩地學生和老師享受活動，並希望大家能從交流中得到啟發。

香港老師、學生直言獲益良多

九龍華仁書院是其中一間參加活動的香港學校，其帶隊老師李海峻為學校的電腦科主任及STEM教育主任。他坦言今次體驗營有別於其他科技活動，模式相當創新：「以往的活動以比賽為主，但今次體驗營除了比賽外，還有工作坊，更是特別著重於兩地學生交流，而老師們亦能互相參考和了解對方的教學方式，獲益良多！」至於九龍華仁書院中三學生李靖洋參加完活動後，則希望未來往AI範疇發展：「我希望將來能在科研方面運用AI，例如在醫學用途方面，可以使用影像識別技術為病人的X光片進行快速篩選，作出初步疾病診斷。」

九龍華仁書院的李老師形容今次體驗營集比賽、工作坊和交流於一身，有別於以往其他活動以比賽為主。

至於另一間參加活動的香港學校，是以科技為教學重點的香港仔工業學校。帶隊老師兼校內STEM教育統籌主任梁紹倫跟內地老師交流後，坦言內地於AI相關範疇的教學十分值得香港學校借鑒：「內地學校的人工智能教育有更好的資源分配和人手，例如會由多位不同學科的老師組成協作小組，共同研究和制訂教學方案，故內容上更為全面，這個發展方向值得我們參考。」其中二學生彭偉超本身在校內有修讀AI課程，而今次參加活動後，他亦喜言：「在不同環節之中，最吸引我的是講座，因為含有很多的理論知識，另外和內地同學一起研究編程和商討比賽戰術，亦非常開心！」

香港仔工業學校的梁老師直言內地於AI相關範疇的教學十分值得香港學校借鑒。

（資料及相片由客戶提供）