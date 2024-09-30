東華學院醫療資訊及服務管理課程　成就跨領域智慧醫療專才

近年，智慧醫療產業急速發展，社會對智慧醫療科技的關注和接受程度亦日益提高，遙距診療、醫療物聯網與健康數據管理等應用技術的發展潛力深厚，為傳統醫療管理帶來重大變革。有見及此，政府與醫管局一直積極引進創新科技，提高醫療效率，包括開發流動應用程式「醫健通eHealth」與「HA Go」。而智慧醫院和智慧醫療更是未來重大的策略目標，發展潛力巨大，需要大量綜合技能的醫療人才。東華學院的醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程，正是為了滿足這一需求而設。課程不僅為學生提供紮實的醫療基礎，更透過各種跨學科主題學習，培養學生的創新思維與實踐能力，成為了許多有志從事醫療資訊管理和服務管理的學生的首選。



隨著科技發展，智慧醫療將成未來趨勢，市場更需要既有醫療知識又了解資訊科技的專才。醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程因應市場趨勢，結合三大跨學科專業，包括「醫療衛生專業」、「醫療資訊管理專業」及「醫療服務管理專業」，內容將包括醫療資訊科技、醫療服務管理及健康科學等，旨在培養學生成為醫療服務中的橋樑。

實習後獲聘兼職員工 今年報讀人數增三倍

應屆畢業生備受來自不同行業的僱主青睞，大部分在讀學生更在實習後，獲得菁睞，獲醫院聘為兼職員工，即將投身業界的學生更獲私家智慧醫院優先聘請，繼續累積經驗。「這充分反映業界對同學能力的肯定及我們課程的認受性。」課程主任伍時豐博士續道，「學院的醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程於2023年9月開始獲納入SSSDP後，報名情況更為熱烈，反映了社會對課程的認可和需求。」伍博士指出，課程結合醫療資訊、服務管理及健康科學三大範疇，同學既可熟知醫療行業的運作，又可涉獵資訊科技及服務管理，為未來迅速融入職場，作好準備。

伍博士指今年收生人數理想，反映同學明白醫療科技領域將是未來的大趨勢

科技融入教學 提升學習實踐力

為進一步提升教學質量和學生的實踐能力，近年學院亦增添多項最新的教學儀器，助學生更輕易地掌握最先進的醫療技術和管理工具。課程中，學生將有機會學習如何使用最先進的電子病歷系統、醫療數據分析軟件以及遙距醫療設備，大大提升未來職場競爭力。此外，課程將會邀請不同的醫療機構和科技公司專家舉辦各類講座，豐富同學對行業的了解，掌握業界的最新動態和發展趨勢，裝備他們更有信心地面對未來機遇。

值得一提的是，課程同時吸引不少非本地學生報讀。來自各地的同學在課堂共同學習、交流，國際化的學習環境為本地學生締造多元的學習經歷。「培養他們對不同文化的了解，更有助於他們了解全球醫療行業的發展趨勢。

伍博士指出學院亦為每位同學安排實習，讓同學可以強化課堂所學，以掌握業界實況。事實上，不少同學在實習後仍獲留任轉聘為員工，可見市場對此類專才可謂求才若渴。即將畢業的四年級生盧雯雪亦同意，課程為她提供大量實習機會，讓她實踐所學運用科技優化本地醫療服務，這不僅增強了她投身醫療領域的信心，也為她未來的工作打下了良好基礎。

四年級生盧雯雪同學表示可以透過跨學科學習，助她更掌握醫療護理界的視角，為未來作為醫護及資訊科技界的協調員角色作好準備。

如對醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程（JUPAS Code: JSST07）有興趣，無論你是應屆中六文憑試考還是副學位持有人，立即瀏覽相關網頁(www.twc.edu.hk/bhism) 了解更多！

（資料及相片由客戶提供）