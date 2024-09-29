九龍婦女聯會辦國慶活動　逾1,500人齊跳手勢舞破健力士世界紀錄

今年是中華人民共和國成立75周年及香港回歸27周年，亦是《中華人民共和國愛國主義教育法》實施首年。九龍婦女聯會聯同油尖旺民政事務處今日（27日）於西九龍文化區竹翠公園舉行「愛我中華 千年傳承共舞動」的大型文藝活動，推廣愛國主義教育、展現中華文化魅力，傳承民族精神及增強國家觀念。



活動環節包括由1,552人共同跳「手勢舞」，成功刷新「最多人線上及線下同時跳統一編舞舞蹈」的健力士世界紀錄，此前紀錄來自內地雲南省昆明市，人數為670人。



九龍婦女聯會聯同油尖旺民政事務處於今日（27日）舉行「愛我中華 千年傳承共舞動」活動，成功刷新「最多人線上及線下同時跳統一編舞舞蹈」的健力士世界紀錄。（梁鵬威攝）

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舞曲歌詞與中華文化及革命先賢有關 年青人心中播下愛國種子

「愛我中華 千年傳承共舞動」活動邀得7個大灣區婦聯、17間學校以及多個親子家庭參加。活動結合線上及線下形式進行，其中大灣區各婦聯透過線上模式加入活動，於香港參加者共同挑戰2分32秒的手勢舞。舞蹈以《半生雪》為舞蹈音樂，歌詞內容以中華文化與革命先烈有關，例如「革命精神永遠記心間」、「銘記革命先烈的英勇無畏」等。

憲法和基本法推廣督導委員會愛國主義教育工作小組組長李慧琼議員於開幕禮期間以視象形式致詞，表示非常感謝九龍婦女聯會組織是次活動。她又提到手勢舞在香港較少人認識，但在內地已經十分流行，認為手勢舞能夠運用肢體舞蹈傳達對國家的熱情，鼓勵更多中小學生及大灣區的朋友積極參與。

九龍婦女聯會會長陸海於致辭時表示，感謝各界人士同心協力參加是次活動，一起於新時代下說好中國故事。九龍婦女聯會主席馮務君就提到，是次活動不乏家長和子女一起參加，過程有助加強親子關係之餘，亦可播下愛國種子。

陸凱接受訪問時補充，是次活動起源於聯會留意到內地有小朋友唱出《半生雪》，啟發他們透過音樂及舞蹈的形式傳揚愛國主義。另外，九龍婦聯於2022年的時候亦有挑戰健力士世界紀錄，而今次則家、校、社合作，屬聯會的突破之餘亦有助社群變得更大及促進融合。

學生成功挑戰健力士紀念感動 歌詞助認識中國歷史

是次活動有不少學生參加，挑戰完成後受訪學生均覺得感動及興奮。圖左起為六年級學生金同學、五年級學生陳同學、五年級學生肖同學及六年級學生宋同學。（梁鵬威攝）

就讀五年級的肖同學是有份打破健力士世界紀錄的挑戰者之一，他指對於成功刷新紀錄感到十分感動。他提到為了完成是次挑戰花了不少心機，每星期需要參加一至兩次每節約為一個半小時的訓練，持續約兩個月。他又提到今日天氣炎熱，但為了完成挑戰都盡力撐過去，挑戰期間亦沒有想過放棄，畢竟已經訓練一段時間。

六年級的金同學對完成挑戰感到興奮，期望持有是次健力士世界紀錄的證書有助升中。被問到對舞曲歌詞有沒有認識時，金同學指從中加深了對中國歷史的認識，「令我哋明白中國發生咩事」。