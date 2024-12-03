SHAPE銜接學士學位課程 海外大學頒授學歷 實現理想升學就業成就
還在猶豫升學路？VTC機構成員才晉高等教育學院（SHAPE）銜接學士學位課程助你突破瓶頸，塑造理想未來。課程專為副學士或高級文憑畢業生而設，涵蓋熱門範疇，強調理論與實踐並重，技能與學歷雙升級，助你於未來職場上脫穎而出。立即了解SHAPE銜接學士學位課程，開啟你的無限可能。
SHAPE與多間備受國際認可的海外及內地大學合作，學科涵蓋7大範疇，包括商業、幼兒、長者及社會服務、設計、工程、健康及生命科學、款接、旅遊及文娛，以及資訊科技。SHAPE銜接學士學位課程最快可於一年內完成，學歷等同本地大學學位，畢業證書由海外及內地大學頒授，是持有高級文憑或副學士學位資歷人士的理想進修之路。
適合高級文憑/副學士畢業生
截止日期前，免報名費#
登記參加12月14日網上課程資訊日
•課程簡介及即時解答有關課程及升學資訊
SHAPE學生可申請政府資助與奬學金計劃
SHAPE所有銜接學士學位課程均設有政府資助及奬學金可供申請。修讀全日制課程的學生可申請「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS），2024-25學年的資助額為每年HK$34,390^；兼讀制學生則可申請持續進修基金（CEF）高達HK$25,000資助。其他政府資助包括專上學生資助計劃（FASP）、專上學生免入息審查貸款計劃（NLSPS）等。
另外，全日制學生亦可申請政府自資專上獎學金計劃（SPSS），此計劃設有4種不同類型的獎學金，每個獎學金金額由港幣1萬至8萬不等。2022至23年，SHAPE學生共獲得超過港幣480萬SPSS奬學金，成績斐然。
SHAPE的畢業生更可申請多個獎學金，包括賀維雅基金會獎學金、尤德爵士紀念基金海外研究生獎學金，以資助傑出的畢業生修讀英國研究生課程。
畢業證書由海外大學頒授 就業及升學有前景
所有SHAPE英國及澳洲銜接學士學位課程都已獲取資歷架構第5級*，學歷等同本地大學學位，畢業證書由海外大學頒授，課程質素具保證。畢業生的就業率接近80%⁺，獲聘任於政府部門及大型或跨國企業，亦有升讀本地/海外碩士課程。大部分SHAPE工程銜接學士學位課程更獲香港、英國與澳洲的專業學會認可，有助畢業生轉職至大機構，甚至晉升至管理職位，實踐抱負。
1. 註冊編號: 253201
QF Level : Level 5
QR Registration No. : 22/000664/L5
Validity Period : 01/09/2022 - 31/08/2026
2. 註冊編號: 253266
QF Level : Level 5
QR Registration No. : 23/000496/L5
Validity Period : 01/09/2023 - 31/08/2027
3. 註冊編號: 251919
QF Level : Level 5
QR Registration No. : 14/000002/L5
Validity Period : 01/09/2014 - 31/08/2026
4. 註冊編號: 252421
QF Level : Level 5
QR Registration No. : 14/002686/L5
Validity Period : 01/09/2014 - 31/08/2025
本課程現正進行覆審中，結果有待香港學術及資歷評審局審批
5. 註冊編號:251732
QF Level : Level 5
QR Registration No. : 22/001014/L5
Validity Period : 01/02/2024 - 30/06/2028
6. 註冊編號:212652
QF Level : Level 5
QR Registration No. : 16/000866/L5
Validity Period : 01/10/2016 - 30/09/2028
7. 註冊編號:252701
QF Level : Level 5
QR Registration No. : 17/000638/L5
Validity Period : 01/09/2017 - 31/08/2025
本課程現正進行覆審中，結果有待香港學術及資歷評審局審批
8. 註冊編號:252070
QF Level : Level 5
QR Registration No. : 14/002640/L5
Validity Period : 01/09/2014 - 31/08/2025
本課程現正進行覆審中，結果有待香港學術及資歷評審局審批
個別僱主可酌情決定是否承認以上課程可令學員獲取的任何資格
*有關SHAPE已獲取資歷架構第5級認可英澳課程之詳情，包括資歷級別、資歷名冊登記號碼及有效期等，請瀏覽 www.shape.edu.hk內的個別課程網頁。
#詳細請瀏覽SHAPE網頁
⁺ SHAPE全日制畢業生就業調查2023
^ 資助金額每年檢討。有關資助計劃及申請資格，請瀏覽www.cspe.edu.hk/tc/nmt
（資料及相片由客戶提供）