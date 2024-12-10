前海粵港澳台青年創新創業賽公布優勝項目　獲獎青年實現創業夢

要成功創業，創新創意是不可或缺的元素。由前海管理局主辦，前海服務集團及香港青年協會承辦的前海粵港澳台青年創新創業大賽2024」（香港賽區）頒獎禮上周四（5日）舉行，公布12個得獎項目，當中包括高效能光子芯片、通用型汽車智能底盤項目。比賽金獎得獎者最高可獲8萬元人民幣獎金，並可優先安排落戶前海孵化。



可可西里科技有限公司憑高效能光子芯片奪得企業成長組金獎。(香港青年協會提供圖片)

「前海創賽」今年自2016年起舉辦，是粵港澳台地區持續舉辦時間最長、參與人數最多、影響力最大的專業賽事之一，亦是粵、港、澳、台青年深度交流、協同創新的重要舞台，可以說是四地青年在大灣區追逐和實現創業夢想的首站。比賽分為企業成長組及初創團隊組，今年合共收到534人的249份申請。經過兩輪篩選，獲獎團隊涵蓋多個創新科技範疇，包括人工智能、生物科技、新能源科技、先進製造等。

高效能光子芯片、通用型汽車智能底盤奪金獎

在企業成長組別獲得金獎的是可可西里科技有限公司，由團隊成員張珂、陳朝夕、王騁和馮寒珂研發出高效能光子芯片，具備速率高、體積小、能耗低等優點，打破傳統電子芯片的帶寬有限、能耗巨大等限制，能夠滿足未來高帶寬需求，應用於人工智能、6G、量子技術、低空經濟等領域。

擁抱時代，創驅未來——諾瓦科技研發的型智能底盤（GIC）在初創團隊組奪得金獎。(香港青年協會提供圖片)

擁抱時代，創驅未來——諾瓦科技則於初創團隊組奪冠，團隊成員王鶴寿、孫金紅和沈童飛研發的通用型智能底盤（GIC）具備無線充電、L4全自動駕駛和語音交互功能，支援無接觸式充電，同時實現全自動駕駛，並可理解及執行語音命令，此產品有助提升傳統行業的智能化和靈活性，減少工人於危險環境下工作，為未來應用提供無限可能。

香港青年協會總幹事徐小曼感謝前海管理局和前海服務集團的信任與支持，讓青協再度承辦香港賽事。(香港青年協會提供圖片)

同場舉辦「創業日」助青年尋找合作商機

頒獎禮邀得各界人士出席支持，與一眾參實者交流了解其大灣區業務方案，包括政制及內地事務局副局長胡健民、中央政府駐港聯絡辦青年工作部二級巡視員張國來、前海夢工場運營有限公司總經理莫偉軒、香港貿易發展局助理總裁梁國浩，以及香港青年協會總幹事徐小曼。

徐小曼在致辭時表示，上屆的優秀項目已順利在前海展開創業旅程，她鼓勵參賽青年要捉緊青協與前海深港青年夢工場提供的全方位支援及資源，在大灣區實踐創業夢和為國家發展作出貢獻，並感謝前海管理局和前海服務集團的信任與支持，讓青協再度承辦香港賽事。

此外，由香港貿發局舉辦的「創業日」亦於同場舉行，即場為青年提供展示業務的機會和創業交流活動，以助他們擴闊人脈尋找更多合作商機。