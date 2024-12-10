華為ICT大賽2024-2025 香港站成功舉辦 獲近千名青年創科人才參與

「華為ICT大賽 2024-2025 香港站頒獎典禮」（以下簡稱“華為ICT大賽”或“大賽”）12月7日假數碼港舉辦。活動匯聚香港特別行政區政府代表、ICT產業協會及行業專家、及全港13間大專院校及中學的師生代表等逾200人，共同探討香港創科人才生態及前沿科技趨勢等議題，並表彰大賽優勝隊伍。



華為ICT大賽已連續四屆在港成功舉辦，是次比賽吸引本港13間大專院校積極報名，參賽人數突破900。經過數月在線培訓、初賽角逐及多輪專業評審，共有22支隊伍脫穎而出，晉級決賽。雲賽道（Cloud）冠軍由香港大學隊伍摘得，香港理工大學和香港科技大學隊伍分別獲得亞軍及季軍。計算賽道（Computing）冠軍為香港浸會大學隊伍，亞軍和季軍分別花落香港資訊科技學院和香港都會大學隊伍。值得一提的是，本屆大賽新增創新賽AI賽道，由香港中文大學隊伍得奪得冠軍，香港資訊科技學院和香港城市大學分別獲得亞軍及季軍。各賽道冠軍隊伍將於2025年代表香港參加亞太區域賽，與亞太區優勝隊伍同台競技。

本屆華為ICT大賽由香港特別行政區政府數字政策辦公室擔任顧問機構，合辦機構共13間，包括（排名不分先後）香港城市大學、香港浸會大學、香港資訊科技學院、香港都會大學、香港大學專業進修學院、香港大學、嶺南大學、聖方濟各大學、香港中文大學、香港教育大學、香港恆生大學、香港理工大學以及香港科技大學，支持機構共12間，包括（排名不分先後）香港通訊業聯會、香港工業總會、大灣區國際信息科技協會、香港應用科技研究院、香港電腦學會、香港數碼港、香港資訊科技聯會、香港生產力促進局、香港科技園、智慧城市聯盟、大灣區5G產業聯盟以及香港工程師學會。

本屆賽事亦首次設立最「具價值講師獎項」, 頒予香港資訊科技學院署理高級講師馬穗華先生，表彰他在ICT教學和人才培育以及推動香港打造可持續的人才生態圈等方面的卓越貢獻。

凝聚各界智慧，共謀本地創科人才發展

華為香港副行政總裁黃家恆致歡迎辭

華為香港副行政總裁黃家恆先生在歡迎辭中向支持本屆大賽的各機構、團體表示最衷心的感謝。他表示，「華為積極與本港各院校合作培養ICT人才，今年攜手職業訓練局在港設立首個華為ICT學院支持中心，並首次面向香港青年啟動華為未來種子計劃，以提高本地人才對ICT行業的認知，促進數字社區建設。我們希望透過持續舉辦此類結合時下最新ICT創科技術發展的多賽道創科競賽，為本港青年人提供展示技能平台，裝備必要ICT知識和技能，激勵更多青年及專業人才投身ICT產業，以應對數字世界的複雜性，進一步助力提升香港在全球ICT領域的競爭力和地位。」

香港特區政府數字政策辦公室張宜偉, JP受邀做主禮嘉賓致辭

香港特區政府數字政策辦公室張宜偉先生, JP在主禮嘉賓致辭時表示，「人才是推動香港創科發展的關鍵，華為ICT大賽為學生提供了拓展專業知識技能的寶貴機會，搭建起業界與學界合作的平台。過去幾年來，香港特區政府推出了多項措施，包括科技人才入境計劃、創科實習計劃等，旨在鼓勵創科企業發展，壯大本地創科人才庫。行政長官在2024年施政報告中提出政府將成立數字教育策略發展督導委員會，推動數字教育，亦會更新初中科學科課程，並支援教師使用AI教學。數字政策辦公室亦透過「中學IT創新實驗室」及「奇趣IT識多啲」計劃，資助中小學舉辦與資訊科技相關的課外活動，加強學生對資訊科技的興趣及創新思維，以應對數字化時代需求。」

香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生致辭

香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生受邀致辭並表示：當前，香港創科人才仍存在缺口，我們需繼續採取更多措施吸引並留住 IT人才，為其提供多元發展機會。特區政府近期計劃就保護香港關鍵基礎設施立法，預計將增加對網絡安全人才的需求。在完善本地初創生態方面，特區政府正陸續推出針對性的配套支援，包括資助計畫、業務配對機會等，培育相關企業成長，對此，我亦建議未來引入私人資金，隨著新一批加速器項目落地香港，預計將有更大規模風險投資和IT導向基金為初創企業提供支持，相關議題也有望在明年提交立法會進一步討論。」

香港特別行政區立法會議員（選舉委員會）鄧飛, MH 致辭

香港特別行政區立法會議員（選舉委員會）鄧飛, MH在致辭中感謝華為對培養本港優秀ICT人才的努力和貢獻。他表示，「培養具備國際視野的ICT行業人才對於打造香港成為國際創科中心至關重要，建議高等院校及與會業界翹楚多措並舉推動科技和教育協同發展，包括開展與全球標準一致的ICT課程，培養匹配的導師及學生提供專業見解和指導，大力度開展科研合作，促進成果轉化和應用，不斷鞏固香港在全球科技創新領域的領導地位。」

專家視角解讀前沿趨勢，助力學子生涯規劃新方向

華為鴻蒙領域專家進行題為「創新引領未來共建鴻蒙花園」的分享，他表示，「鴻蒙生態是面向全場景時代的新生態，致力於為合作夥伴帶來新價值與新機遇。面向開發者，HarmonyOS不僅提供完備的開發套件、賦能套件，幫助其快速學習並掌握應用開發所需技能，更注重對開發者長期培養，提供學、練、考、證的一站式服務，滿足不同階段學習訴求，推動鴻蒙開發者人才生態繁榮發展。目前，華為已聯合眾多企業、院校及服務商，共同開展鴻蒙原生應用開發培訓，旨在培養更多具備專業技能和創新思維的鴻蒙開發者，共同推動鴻蒙生態的持續壯大。」

創新診斷科技中心博士後胡茜分享AI赋能分子診斷的其中一項研究成果。她指出，「過去基於單分子即時測序直接檢測DNA甲基化的方法準確度有限，團隊利用CNN算法開發的HK Model將檢測靈敏度從5%大幅提升至90%。此外，團隊近期正積極探索使用華為昇騰平台，並透過華為提供的workshop、實用課程深入學習相關操作技巧，期待雙方未來能夠緊密合作，共同推動科研進步和創新。」

會上亦請華為員工代表鄭心瑜分享作為產品經理的職業發展歷程，深度講解計算在數字時代的重要意義以及華為推動建設創科生態的未來規劃。她表示，華為透過「學、練、賽」模式，從基礎理論和實踐操作兩大層面，與本港院校全方位合作培養昇騰AI人才。自2023年舉辦「走進高校」活動以來，已開展20+場次昇騰專業研究學習班，吸引逾800位師生積極參與。她鼓勵同學們不斷探索自身潛力，盡展所長，投身ICT產業發展。

全場大合照

本屆頒獎典禮亦設現場招聘會，華為攜手合作夥伴提供多個就業機會，涵蓋AI、網絡安全、雲等熱門領域及面對面交流機會，助力企業發掘優秀人才。未來，華為將充分發揮在產、學、研、用的優勢，持續與各界緊密合作，助力香港建設更加蓬勃的創科人才生態，為本地創科生態圈注入新活力。