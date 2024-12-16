嶺南大學晚宴2024｜近300人聚首一堂 共同見證大學邁向數字時代

嶺南大學（嶺大）日前舉辦兩年一度的籌款盛事「意得慈善基金呈獻：嶺南大學晚宴2024」，並以「嶺南大學邁向數字時代的蛻變」為主題，邀請約300嘉賓出席，展現大學如何蛻變為國際化的文理融合型大學。同時晚宴亦為「大學研究基金」籌募經費，支持大學的策略學術研究發展。



今次晚宴邀請到特區政府政務司副司長卓永興先生、嶺大校董會主席姚祖輝先生、意得慈善基金主席高佩璇博士、嶺大諮議會主席黃志光博士、嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授、嶺南教育機構主席呂岳枝先生、巴黎學院塞爾維學院院長雷思茵博士、嶺大大學發展委員會主席伍尚敦先生及嶺大學術暨教務副校長陳漢夫教授主持開幕儀式。

嶺大大學發展委員會主席伍尚敦先生、嶺南教育機構主席呂岳枝先生、嶺大諮議會主席黃志光博士、嶺大校董會主席姚祖輝先生、特區政府政務司副司長卓永興先生、意得慈善基金主席高佩璇博士、嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授、巴黎學院塞爾維學院院長雷思茵博士、嶺大學術暨教務副校長陳漢夫教授

嶺大致力轉型文理融合型大學

其中卓永興副司長致辭時，提到以博雅教育而聞名的嶺大將數字創新融入教育，這與政府致力將科技融入教育框架，以提升各教育程度的教學體驗的目標相呼應。他相信，在秦校長的引領下，嶺大能夠在數字時代中持續領航，希望嶺大能繼續通過具影響力的創新研究帶來更多突破！

卓永興副司長樂見嶺大將數字創新融入教育。

至於姚祖輝主席表示，嶺大不斷積極向外拓展，運用自身獨特優勢，連結內地以至其他地區成為重要的教學樞紐。「我們致力作出轉型，積極擁抱數字時代的機遇，例如今年先後成立了嶺南高等研究院及數據科學學院，提升了大學的學術及研究實力，標誌著大學將數字科技融合到高等教育的重要里程碑！」

姚祖輝主席矢言，嶺大將不斷積極向外拓展，運用自身獨特優勢，連結內地以至其他地區成為重要的教學樞紐。

過去一年，嶺大有29位嶺大學者躋身2024年公布的美國史丹福「全球首2%頂尖科學家」名單，創下歷年新高。與此同時，校方亦完成了三位副校長、數據科學院院長及跨學科學院院長的任命，並已準備組成更壯大的領導團隊促進學術發展。此外，早前嶺大頒授榮譽理學博士學位予世界知名數學家丘成桐教授，以及傑出結構生物學家顏寧教授，以表彰他們在各自專業領域取得的卓越成就及造福社會的重要貢獻，這亦體現了嶺大支持創新的理念。

秦泗釗校長感謝晚宴嘉賓的慷慨捐助

因此，今次晚宴籌得的善款有助嶺大支持開展更多具社會影響力的研究項目，廣納全球頂尖人才，以及培養學生追求學術創新和卓越。秦泗釗校長致辭時，感謝社會各界對嶺大的鼎力支持。他深信，慷慨的捐助既能提升大學的研究實力，也能推動大學各項服務社會的舉措，意義深遠。自去年接任嶺大校長，他一直致力推動「四大融合」，包括：文理融合、傳統與數字科技融合、嶺大悠久歷史與前瞻性教學環境融合、與內地及全球融合。「通過全球協作，嶺大致力開展科研項目、發展新質生產力、建設新型研發機構，以及加快推動科技成果轉化落地。」他強調，嶺大將與合作夥伴攜手培育創新型人才，為未來社會和經濟發展注入新動力。

秦泗釗校長深信晚宴籌得的善款有助提升嶺大的研究實力。

教授親身分享傑出研究項目

嶺大科學教研組主任王沛欣教授及嶺大金融學系副教授趙小峰教授於晚宴上分別展示了其創新的研究項目「地理空間人工智能解決方案：蚊媒疾病控制」及「利用衛星數據即時預測企業內部營運變化」，體現了嶺大致力透過可持續方案應對當前挑戰的承諾。

此外，晚宴期間舉辦了別具意義的慈善義賣，一眾嘉賓認購合共逾600部由嶺大創業行動研發的人道科技產品「袖珍空氣淨化機」PureAura。PureAura旨在改善室內的空氣質量，並屢獲國際殊榮。所有已售出的PureAura將捐贈予由本地非牟利機構營運的過渡性房屋居民，協助基層市民改善生活質素，以彰顯嶺大積極推動創新、服務社群的使命，秉承大學「作育英才．服務社會」的校訓。

嶺南大學衷心感謝晚宴的主要贊助者，包括意得慈善基金、嶺南教育機構、北京齊翼教育諮詢有限公司、孫漢明博士及「嶺翰之友」等機構及人士的熱心支持和慷慨捐助。

（資料及相片由客戶提供）