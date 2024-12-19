耀中開放日展示未來教育成果　鼓勵學生勇於嘗試點燃自主學習動力

每個人心中都有著學習和探索世界的渴望，教育的關鍵就是如何點起這團火。星期六（12月14日）香港耀中國際學校開放日，就讓大家看到很多團火，不談升學率和招生率，而是展示學生在EdFutures等創新教育理念下爆發的才華和成就：在智慧農場活用人工智能，甚至應用中草藥等； 亦有學生自發以神經多樣性研究回饋社區。耀中就像個巨大的開放型實驗室，讓學生自由發展自己的興趣，盡情嘗試和探索，讓學習成為表現自我和挑戰未來的一場有趣遊戲。



耀中的教育工作者相信，教育不是單純從上而下的知識灌輸，而是自主學習和自我實現的過程。「耀中十二項信條是我們教育模式的基石，特別是第一條『兒童是值得我們尊重和欽佩的』信念。」耀中華籍教育總監及行政校長尚爾娜（Ms Shannon Shang）說。學校所屬的耀中耀華教育網絡龐大，遍佈10 座國際城市，更於2023-2024年創建了未來教育部（EdFutures Division），和國內外頂尖的高校和五百強企業進行獨家和緊密的合作，致力培養學生對科技的興趣及探索熱情，幫助學生突破時空和地域限制展開學習，持續為同學們提供豐富、優質且別具特色的學習機會。

（右至左）香港耀中國際學校外籍教育總監及行政校長史麥田先生 (Mr Martin Scott)及香港耀中國際學校華籍教育總監及行政校長尚爾娜女士 (Ms Shannon Shang)

學校有個中藥園 多樣性環境培育全球公民

為了滿足學生的求知和探索的好奇心，學校建創了一個能夠沉浸式學習生態學和管理知識的空間， 學生們將9樓天台的空中花園大改造，加入中草藥植物和智慧農場系統。學生可以接觸生物多樣性的環境，透過管理學習培育系統思維，認識可持續發展等議題。

在改造之前，9樓的空中花園於數年前曾經進行一個非常有趣的「太空種子」項目。學生們從老師手上領取了曾經上過太空的種子，並將它們與同種類但沒有上過太空的種子一起種植在學校的空中花園。這個屬於未來教育部項目的宗旨，讓學生觀察和對比這兩種種子的生長情況，從而了解太空環境對植物生長的影響。這不僅增強了學生的科學探究能力，還激發了他們對太空和植物科學的興趣。

這次改造空中花園，學生們希望通過這次改造，讓這個花園變得更美觀、更有教育意義，吸引更多同學參與其中。「 我們的目標是讓更多同學會來到訪這個空中花園，並且了解中草藥的價值。」項目參與同學，就讀Year 12的Ethan說。

綠化學校計畫（中藥、智慧農場和迷宮漫步）項目由Ethan、Linda、Fiona及Abbie（左至右）分工合作完成，把原本的花園改造成生氣勃勃的中草藥花園。

團隊與負責老師（右3）及已畢業學生（左3）合照。

花園改造項目由4位學生主導，他們分工合作，以如同運作一間小型公司般的方式完成整個項目。Fiona負責領導整個計劃，統籌進度並確保按時完成；Abbie負責設計與佈局，規劃植物的擺放和展示方式；Linda則負責管理經費，確保資源分配得當；而Ethan則負責與老師和其他團隊溝通，協調各方需求。學生表示，這樣的分工讓他們學會了如何在協作中發揮個人所長，像真正的職場團隊一樣運作。項目從2024年9月末開始，歷時約三個月完成。花園的設計以中草藥為主題，學生們進行了大量的研究，並在老師的指導下選擇了對人體有益的植物。「我們四個人，每個人都做了很多研究，我們還訪問了小學部的學生，因為他們在中文課中學過中草藥。他們給我們提供了一份植物清單，我們再根據季節和用途進行篩選。」Ethan說道。

雖然學生們已經完成了花園的主要佈置，但部分設施仍在計劃和準備中。例如，灌溉系統的安裝尚未完成，學生們提到，他們參考了廣州耀華的花園設計，希望未來也能在本校安裝類似的智能灌溉設備，減少人工澆水的需求，並提升管理效率。Ethan補充道：「我們希望未來能夠採用像廣州耀華那樣的智能灌溉系統，這樣可以讓花園更加達致可持續發展。」

同學們因應植物對日光與雨水的不同需要，在花園不同位置種植不同植物。來年將安裝智能灌溉系統，進一步實現可持續發展的Smart Farm。

可見耀中除了多語言的學習模式，亦致力創造多文化的技能學習環境。教育總監及行政校長尚爾娜表示：「通過融合東西方的教學法，我們創造了一個多樣性的環境，激勵我們的孩子探索全球文化，為他們成為具有同理心的全球公民做好準備。」

「我們在這個項目中學會了分工合作，遇到的最大挑戰是時間限制，因為我們只有短短兩三個月的時間去完成所有的工作。不過，我們利用課後和假期的時間開會，並在老師的指導下，逐步完成了每一個步驟。」Fiona提到，開放日前一天晚上，他們仍在完成最後的卡片製作和植物種植工作，以確保開放日當天前來天台花園的訪客能有更完美體驗。「最讓我感到享受的是整個過程的轉變。一開始這裡什麼都沒有，現在卻變成了一個能夠展示我們努力成果的花園。這讓我們覺得很有成就感，特別是看到這個花園不僅美觀，還能教育大家認識中草藥的價值。」

在花園中，有圖卡介紹花園中的不同植物。

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自發探尋神經多樣性領域 校園啟發多元文化與包容性

開放日的展位由不同學生發起，不單展示他們的興趣與才華，也是他們回應社會的方式。自幼教部開始入讀耀中的Phoebe，今年就讀13 年級，她策劃了宣傳神經多樣性的展位，讓參觀者認識自閉、發展協調障礙、讀寫障礙、過度活躍等相關議題。「我希望通過這個展位，在社區內推廣有關神經多樣性的資訊，讓更多人了解這些議題，並關心我們的社會。我認為這不僅是學校，，而是整個社區都需要重視的議題。」Phoebe 說道。她提到，透過學習心理學，她對這些神經相關障礙有了更深入的認識，也更加明白包容性的重要性。

Phoebe 表示，耀中的教育方式在她的成長過程中扮演了重要角色，尤其讓她對多元文化和包容性有了深刻的理解。「我覺得耀中的教學方式真的很幫助我明白什麼是包容性。因為我們學校裡有很多來自不同背景、不同文化的人，我們互相影響着，均會討論不同的話題。如果不是在耀中，我可能不會這麼關注這些問題。學校從小就教會我們如何成為一個領導者，以及如何回饋社會，這讓我看到這樣的機會時，一定要參與其中。」

Phoebe旨在透過攤位讓更多人認識神經多樣性的資訊，她說︰「今年是我在耀中的最後一年，我希望能做一些有意義的事，為學校和社區留下長遠的影響。這不僅是我對學校的回饋，也是希望激勵更多人加入到這樣的行動中來，一起為社會帶來正面的影響。」

引入「高效能學習」培養未來人才

「高效能學習」（High Performance Learning，HPL）是耀中今年起採用的先進教學模式，它不止注重知識吸收，同時提升學生的認知能力，並鼓勵他們學以致用。「HPL不僅僅是一個教學策略，更是一種哲學思維，」耀中歷史老師Ms. Lisa Rose-jeffreys 提到。「以前學生可能認為自己的能力或智慧是固定的，他們會覺得自己擅長數學但不擅長英文，或反之亦然。但HPL改變了這種觀念。我們現在確保每位學生都能在所有科目中發揮高水平的潛力，並幫助他們跨越學科障礙，實現更廣泛的學習。」HPL的核心之一是建立「共同語言」，讓不同科目的教師能夠使用一致的方式教導學生分析問題。例如，歷史老師可以幫助學生參考數學或科學中的分析方法，從而激活學生的跨學科學習能力。這種方法促進了學生在不同學科間的聯繫，並讓學習更加靈活和高效。

HPL方法對學生的影響同樣深遠。耀中的學生表示，這種方法讓他們更加自信，並幫助他們克服學習中的各種障礙。一位Year 9學生華善鈺分享了自己的經驗：「以前我可能覺得自己在某些科目上不擅長，但現在我會想：『這是我在歷史課上使用的方法，那麼我也可以在科學課上試試』。這種反思和信心讓我能夠更好地應對學習中的挑戰。」HPL還強調學生進行有意義的反思，幫助他們評估自己的優勢和不足，並在學習中不斷進步。一位Year 11的學生郭子暢提到：「老師會在每個學習階段結束時給我們安排反思課，讓我們回顧自己的學習表現和方法。通過這個過程，我學會了如何更加客觀地評估自己的優勢和不足，並及時調整學習策略來提升效率。」

耀中採用的HPL方法不僅提升了學生的學術成就，還幫助他們發展了終身受用的學習能力和價值觀。老師指出，HPL的成功在於它為學生和教師提供了一個共同的語言和框架，讓學習變得更加高效且具有深度。「我們不僅希望學生學到知識，更希望他們學會如何學習。」Ms Lisa Rose-jeffreys 說道。「這才是HPL的真正價值。」透過HPL，耀中的學生正在一步步成為能夠適應未來挑戰的高效能學習者。他們的自信心、反思能力和實踐能力都在不斷提升，這正是耀中教育理念的體現。

學生郭子暢(左)及華善鈺(中)提到，HPL讓他們更加自信，並幫助他們克服學習中的各種障礙。他們不再認為自己在某些科目中「天生不擅長」，而是學會了運用跨學科的技能來解決問題。Ms. Lisa Rose-jeffreys(右)亦認為HPL改變了老師們看待學生的方式，從傳統的「固定潛能觀」轉變為「成長潛能觀」，從而使得教學更加全面和靈活。

HPL令師生關係更密切。

「相信我們通過了解過去，可以更好地塑造未來」

今年開放日主題是「回首往昔，飛躍未來」，作為興辦幼兒教育超過90年的學校，耀中外籍教育總監及行政校長史麥田（Mr Martin Scott）認為是時候「檢視過去所學，並進行自省反思。」

世界變得太快，AI應用與遙距工作改寫了人類建立已久的常態。而學校這兩年的改革及進步，更代表了耀中堅持吸收和應用世界最先進的教學模式的決心，讓學生獲得最佳和最貼近社會發展的學習體驗，「我們的學生不但具備學術知識，還擁有在瞬息萬變的世界中導航的智慧。」史麥田校長又強調耀中將會繼續為孩子創造探索好奇心、驚奇和想像力的機會，點燃更多團火，「使每個孩子都能茁壯成長，發揮其獨特的最大潛能。」

耀中Year 8的同學必需參加其中一個制服團體， 讓學生學懂紀律和發展領導才能，學習管理行為、遵守規則，並對自己負責。紀律是對自我的約束和對他人的尊重。領導才能的培養則希望學生在團隊中發揮影響力、激勵他人，並在挑戰中解決問題，學會有效溝通和協調。其中一個制服團體香港少年領袖團，讓同學有機會讓同學參加地圖使用及營藝訓練、氣槍射擊訓練等活動。

耀中Year 8的同學必需參加其中一個制服團體，旨在培養有潛質及才能的學生。其中一個制服團體香港少年領袖團，讓同學有機會讓同學參加地圖使用及營藝訓練、氣槍射擊訓練等活動。

Ayden（左）及 Angus（右）則選擇加入香港海事青年團，他們在團內學到中式步操之外，也學到不少求生技能知識，可以幫助自己及其他人。

耀中開放日當日，學生們無間斷地上台表演大展歌喉，表現出滿滿的自信。

Art Room內亦展出了同學們的藝術作品， 展現了同學們豐富的創意。

除了靜態活動，同學們也積極參與不同的體育活動。

▼▼▼耀中開放日花絮▼▼▼

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