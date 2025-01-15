「教育及職業博覽」本周四揭幕　AI平台助求職者優化履歷搵工更易

教育及職業博覽將於本周四（1月16日）揭幕，今年有多達22個國家及地區、超過820間機構參與，提供最新的升學及就業資料。今年展覽重點有「CV診所」服務，利用AI人工智能為求職者優化個人履歷及配對工作，該AI搵工平台推出只有半年，已成功為近6,000人找到心水工作，將來更會推出AI面試系統，進一步提升平台的配對準確度。



一連四日假灣仔會展舉行 逾100場活動

由香港貿易發展局主辦的教育及職業博覽已踏入第34屆，將於1月16日至19日假香港會議展覽中心舉行，今屆主題是「力拼追夢 成就解鎖」。一連四日的展覽將劃分成不同主題，包括「藝術與體育」、「旅遊與款待」、「科技創新」及「大灣區就業機會」，並舉辦逾100場活動，藝人林家棟、港隊前運動員馬詠茹及業佩延亦會出席講座分享。

香港專業教育學院（IVE），為配合「盛事經濟」發展，將於2025/26年推出「旅遊及盛事管理高級文憑」。（周令知攝）

配合盛事經濟 IVE推旅遊及盛事管理高級文憑

其中「本地教育」專區，集合多間大學及專上學院，香港專業教育學院（IVE），為配合「盛事經濟」發展，將於2025/26年推出「旅遊及盛事管理高級文憑」。職業訓練局（VTC）酒店及旅遊學院總監（運作及發展）黃家榮指出，啟德體育園區將舉辦多個大型國際活動，如七人欖球邀請賽、桌球世界大獎賽及英國搖滾天團「Coldplay」音樂會等，對不同範疇的專業人士需求殷切，故課程將加強營運、安全及風險管理等內容，讓學生能掌握未來職場的發展機遇。

另外，面對人口老化問題，東華學院亦推出應用老年學（榮譽）理學士課程，培養更多服務長者的專才，同時推動樂齡經濟，課程更涵蓋生死教育。

會場提供逾4,000職位 部分可即場應徵

職業專區方面，展區將提供超過4,000個就業機會，多個政府部門及公營機構參與，包括消防處、公務員事務局及入境事務處等。今天更特設「航天角」，有香港機場管理局等航空相關機構參與，為有志投身航空業人士提供資訊，部分參展機構會即場接受應徵及面試。

AI最快2星期助求職者搵工 半年近6,000人成功匹配

因不少求職者均反映不懂寫履歷而踫壁，求職信往往石沉大海，大會今年新增「CV診所」服務，與招聘平台「TechJobAsia」合作，讓求職者可從網上利用AI協助檢視履歷，系統會即時提供改善建議，令求職者增加獲聘機會。平台亦可即時為求職者配對合適工作，於網上進行職位申請，省卻不少時間。

招聘平台「TechJobAsia」董事陸政彤表示，他本身從事投資工作，但發現近年不少企業都難以聘請人才，尤其涉及技術性相關技能的工種，原因是市場資訊不夠流通，不少公司仍沿用舊有的招聘方法，引致未能匹配適合人選，利用AI可以短時間找到條件符合的求職者，有僱主反映最快一次招聘只花了兩星期，相對刊登廣告一般要花3個月或以上時間，更有效率。

AI搵工平台於去年中推出市場，進行配對的職位每季多達4,000個，短短半年已有近6,000人成功透過平台找到工作。「TechJobAsia」產品總監趙善弘強調，求職者的履歷只會傳送到申請職位的所屬公司，以確保私隱，將來亦會加入AI面試系統，以確保求職者的條件完全符合公司要求，提升匹配度。深圳投石信息科技有限公司是「TechJobAsia」的用家，創辦人徐凱祥讚平台有助招攬世界各地的人才，近年的人才流動，令招聘出現困難，借助AI不但更快找到合適人選，亦有助公司集中資源做好管理。