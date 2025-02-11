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東亞銀行X聖雅各福群會「理財教育嘉年華」小學生遊戲學理財
撰文：王玥晨
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理財是生活中不可或缺的一部分，從小培養小朋友正確的金錢觀念，可以為未來打好基礎。東亞銀行與聖雅各福群會早前攜手合辦「理財教育嘉年華」，並聯乘本地卡通人物「麥兜」，一同推廣理財教育。一連三日的活動於觀塘東亞銀行中心舉行，吸引超過500位小學生、老師、家長及社工參與互動工作坊及攤位遊戲。寓教育於遊戲，讓小朋友輕鬆愉快地掌握理財知識。
普及金融知識 助大眾提升財務健康
東亞銀行聯席行政總裁暨環境、社會及管治督導委員會主席李民斌先生在活動中表示 ：「我們一直致力推廣理財教育和普及金融知識，希望透過今次活動，以充滿趣味的方式， 與同學們分享理財知識，助他們建立正確的理財習慣。未來我們會繼續投放更多資源， 在業務和社區層面推動理財教育，助大眾提升財務健康。」
聖雅各福群會總幹事李玉芝女士亦表示：「正確的理財觀念需要從小培養，感謝東亞銀行的支持，透過嘉年華讓學生在輕鬆有趣的遊戲中學習如何管理金錢，了解儲蓄和明智消費等重要概念，為他們日後的理財能力奠定基礎。」
互動工作坊及攤位遊戲圍繞四個理財主題 寓教於樂
活動圍繞四個理財主題，讓參加者學習辨別「想要和需要」、認識 「電子支付」、做好「預算」，以及「慎防騙案」。東亞銀行義工更化身理財大使，以生動有趣的方式主持工作坊，結合日常生活加上麥兜四格漫畫作例子，與小朋友分享實用的理財貼士。此外，現場設置的攤位遊戲亦深受大小朋友歡迎，寓教於樂，一同學習理財，亦促進親子溝通。
(資料及相片由客戶提供)