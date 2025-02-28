孫惠琴校長︰兩文三語、多元學習　全人發展啟迪潛能

幼稚園是幼兒成長的重要起點，為幼兒提供全面發展的基礎，並啟發他們的潛能。位於大圍美城苑的樂善堂梁泳釗幼稚園以其寬敞的校舍、多元化的課程設計及創新的教育理念，致力於推動幼兒的全人發展。校長孫惠琴表示，學校特別注重幼兒「兩文三語」的學習，並融入「環保及生命教育」、「綜合藝術課程」及「創科多元智能遊戲課程」，為幼兒提供豐富而多樣化的學習環境，讓他們在遊戲中探索，在學習中成長，啟發他們的無限潛能，提高學習興趣，為未來的終身學習奠定堅實的基礎。



9千尺寬敞校園 豐富環境助身心發展

梁泳釗幼稚園擁有佔地約9千平方尺的寬敞校舍，孫惠琴校長強調：「小朋友的學習不僅來自老師和同伴，還需要豐富的環境設計來促進他們的認知、社交及身心發展。」校內增設了STEM WALL、LEGO WALL，讓幼兒發揮想像力，自由建構；亦有模擬生活場景的 PLAYHOUSE，幫助他們提升社交和語言的能力；而室內遊樂場內設有FUN PARK、攀石牆和攀登架，有助鍛鍊大肌肉，為幼兒提供了豐富而多元的學習空間。

校園的戶外空間同樣精彩，設有有機耕種小花園及戶外活動場地，讓幼兒可以踩單車、跑步及進行高強度運動，鍛鍊體能的同時，學習有機種植及愛護大自然。「我們希望透過特定的環境設置，促進幼兒之間的合作和互動，激發他們的創造力，提供空間讓他們表達和探索自己的想法。」孫校長補充道。

遊戲互動 輕鬆學習兩文三語

在語言學習方面，梁泳釗幼稚園以「遊戲式互動」方式推動幼兒的兩文三語發展。孫校長表示：「今年度學校增設了兩位駐校外籍英語老師，透過唱歌、遊戲、角色扮演及故事，教授幼兒拼音及日常用語，營造沉浸式的英語語境，讓幼兒輕鬆掌握英語基礎。」為提升幼兒的聽說能力，學校在K1推行雙語分組教學，在90分鐘的分組時間中，外籍老師全程與幼兒進行英語溝通。半日班幼兒課後更設英語增潤課程，每天安排30分鐘留校與外籍老師進行互動遊戲，提升語文能力。除了英語，學校亦設有專科專教的普通話老師，每星期兩天駐校，透過遊戲及故事教授幼兒普通話拼音，並培訓他們參加朗誦表演及比賽，提升幼兒的語言能力。

環保生命教育 培養正確價值觀

「環保及生命教育」是梁泳釗幼稚園的重點課程之一，旨在培養幼兒尊重大自然及生命的價值觀。校內設有廚餘機，教導幼兒珍惜食物，進行分類及減少浪費；戶外則設有有機耕種小花園，邀請專業農夫到校教授有機種植，讓幼兒體驗從種子種植到收成的過程，學會愛惜環境與花草樹木。

此外，學校還飼養了烏龜、金魚及鸚鵡等小動物，並不定期舉辦「親親小動物體驗活動」，讓幼兒透過接觸及照顧動物，學習愛護生命。「我們希望以體驗式學習的方式，讓幼兒在實踐中感受環保及生命的意義，從小培養他們尊重生命的態度。」孫校長補充道。

綜合藝術課程 激發創造力

「我們希望幼兒能多表達、多創作、多分享及多欣賞。」孫校長表示。藝術教育是梁泳釗幼稚園的另一亮點課程，學校每周舉辦「藝術日」，帶領幼兒認識如草間彌生、梵高及畢加索等著名藝術家，透過學習藝術家的生平、欣賞作品及創作，提升幼兒的審美能力及創造力。綜合藝術課程不但為幼兒將來的小學視藝課打下了良好基礎，讓他們對藝術創作更有信心，也能掌握更多的創作技巧，自由表達自己的想法。

創科多元智能學習 培養解難能力

面對科技迅速發展的時代，梁泳釗幼稚園自設「創科多元智能遊戲課程」，讓幼兒從小接觸創意科技及簡單編程。校內設有「創科多元智能遊戲室」，並安排每周五為「Smart Play Day」，透過科學小實驗及有趣的教具，如code-a- pillar、bee-bot及coding panda等簡單編程玩具，提升幼兒的邏輯思維、解難能力及協作能力。

孫惠琴校長認為每個幼兒都是獨特的，「只要學校能提供豐富的學習環境，設計多元化的學習活動，讓幼兒多接觸不同的新事物，就能啟發他們的無限潛能，提高學習興趣，並為終身學習打好基礎。」

(資料及相片由客戶提供)