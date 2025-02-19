樂善堂劉德學校　樂德人愛‧將軍澳情

為加強各學科的連繫及運用，並與現實生活互相扣連，樂善堂劉德學校於2025年1月22日(三)至23日(四)一連兩天舉行全校「跨學科學習日」活動。是次活動期望在打破學科框架下，讓樂德人對主題有更深入的認識和體驗，並藉着整合和應用不同學科的知識，培養創意和明辨思維。



是次主題為「認識社區」，分為「食、住、行」三個範疇讓學生加深對西貢區的了解，再配合真實情境、探究、自主學習等學習模式，讓同學們在體驗學習過程中，靈活運用從學科所學的知識、技能和態度，提升自己靈活思考和應用的能力。

在兩天課程中，學校在各級除了加入不同的學習元素及任務外，亦安排樂德人到户外參觀學習︰

一、二年級的學習以「西貢特色食物」及「港式茶餐廳飲食文化」作為主軸，貫穿所有學科學習，認知、情感、實踐並重。此外從特色食物中學生明白均衡飲食、健康生活的重要。樂德人除了課堂學習外，也有動手實踐的機會，例如製作食物小手工。此外，樂德人也走出課室，參與「精明小買家購物活動」、「齊齊來寄信」及到餐廳感受茶餐廳文化等，享受學習過程的樂趣，在互動課堂上吸收知識。

三、四年級的學習以「旅遊景點」為題，樂德人從「我是小導遊」中，尋找並了解西貢特色旅遊景點，樂德人從個人、家庭、社區和國家的角度出發，明白珍惜資源、綠化和愛護環境的重要，隨之付諸行動。樂德人獲安排外出到就近社區參觀，了解將軍澳單車展覽館及公園、知專學院等一帶的特色建築，提升樂德人對周圍環境的認識。

五、六年級學習則以「社區變遷及居民生活」為題，首先討論社區需要的設施，共同分析及討論，樂德人運用AI「POE- StableDiffusionXL」生成寶林邨圖像。樂德人更獲安排外出到附近社區參觀，了解將軍澳和寶林邨一帶的特色，提升樂德人對周圍環境的認識。樂德人動手建構理想社區建築物模型，設計理想社區，期望學生學習盡公民責任，愛護環境，服務有需要的人。

跨學科學習日的課節安排有別於平日正規課堂，樂德人透過以上課程及體驗活動，一方面可加深對居住環境的認識，另一方面藉着各學科的連繫，樂德人亦能運用學科知識去解決生活上所面對的問題。此外，我們同時在學習中加入德育元素，以加強樂德人對社區的關愛，充分體現出「樂德人愛‧將軍澳情」的精神。

(資料及相片由客戶提供)