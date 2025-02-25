社創新世代：浸大與保良局、恒基地產攜手　助青年社創家啟航

由李兆基基金、恒基兆業地產資助的保良局「百人創客馬拉松 INNO MAKETHON」日前圓滿結束，透過設計思維（Design Thinking）及跨界別合作培育新一代社創家。參與者於三日兩夜的高效能及密集式的學習及思維衝擊中，以青年人的角度、問題導向及同理心，從構想到原型（Prototype）測試，提出具實效促進青年精神健康的方案。



各隊伍利用1分鐘電梯遊說，介紹有助促進青年精神健康的創新方案。

活動強調「創新」，由中學生、大專生與在職青年各自組隊，激發創意，互相協作，為「如何促進青年精神健康」的社會議題出謀獻策。香港浸會大學創新服務學習中心社創共享工作室（TriAngle）期望以新的科技知識及應用，協助青年迎接未來趨勢。期間，參賽者運用商業模式設計圖（Business Model Canvas），並接受電梯演說（Elevator Pitch）訓練，限時完成分析與提案。

活動更邀請社會創新、高等教育、心理健康、社會服務及商業領域專家擔任導師，提供建議與經驗分享，啟發青年將創新融入社會議題，為社會帶來正面影響。

活動安排具不同背景 (包括社創、精神健康服務、企業資助者) 的導師諮詢環節，為各隊伍之方案提供多角度專業意見。

創新配合資助 推動計劃落地

評審團按「可行性」、「可持續性」、「創新性」、「影響力」評分，在職青年與大、中學生各組選出優勝隊伍。得獎隊伍可申請由李兆基青少年發展基金提供最高HKD$30000啟動金支援實踐提案，若屬浸大生隊伍，可額外申請「社會創新啟動基金」，高達HKD$30000。此外，社創共享工作室亦會持續提供創業指導、資源對接及方案優化，確保各隊伍的項目能持續茁壯成長，並在未來實現更大的社會影響。

參加者將三日兩夜Inno Makethon中所學的設計思維、社會效益評估、簡報及演說技巧整合方案，並於活動最後一天進行演說比賽。

TriAngle與青年社創

TriAngle秉持「Driving Innovation for Social Good」的核心宗旨，為學生提供創業基金、專業培訓與導師支援，並透過比賽與活動協助他們落實構想、爭取更多資源及推動社會創業，最終讓青年藉創新力回饋社群。

演說比賽的中學組、大專組及在職青年組之冠軍、亞軍及季軍隊伍獲得獎金外，更可申請李兆基青年發展基金最高$30000啟動金以實踐方案。

展望未來 培育博雅青年大專社創家

「百人創客馬拉松 INNO MAKETHON」鼓勵青年發掘創新潛能，融合科技應用、跨學科學習與同理心。憑藉香港浸會大學和保良局協作，本活動彰顯博雅教育核心價值，培育兼具社會責任與創意領導力的未來新世代。

(資料及相片由客戶提供)