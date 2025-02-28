樂善堂幼稚園推動關愛文化　在快樂中探索孩子無限潛能

關愛搖籃｜樂善堂轄屬幼稚園 以關愛成就未來

作為育才者，樂善堂轄屬幼稚園始終堅持「關愛成長」的理念，致力於為每位幼兒營造一個充滿愛與支持的學習環境。關愛是幼兒成長中的重要基石，因此學校以幼兒為中心，從關愛出發，希望幼兒能夠在充滿愛的環境中健康快樂地成長，培養他們對學校的歸屬感，從而激發他們的學習熱情。

另外，教師們亦會經常與幼兒進行交流，了解他們的想法和感受。這樣的關心不僅讓幼兒感到被重視，還能幫助他們建立自信心。當幼兒在學習表達自己時，教師會給予積極的回應，鼓勵他們勇於分享，讓每位幼兒的潛能在充滿關愛的環境中得以發揮光芒。

教師經常與幼兒互動，並且適時給予鼓勵。

幸福校園｜榮獲「幸福校園」獎項 照顧孩子心靈成長

樂善堂轄屬幼稚園一向重視幼兒的身心靈發展，特別關注幼兒的情緒問題和其快樂指數。為此，幼稚園推行一系列與正向教育及身心靈發展相關的活動，如「HAPPY Learning」、「Kimochis」品德教育劇場等，以提升幼兒的情感表達和社交能力，並建立他們的自信心和幸福感。學校的努力得到了各界的廣泛認同，更榮獲「幸福校園」獎項，表揚學校在增強幼兒對校園的歸屬感和共建關愛校園方面的卓越工作。

樂善堂轄屬幼稚園榮獲「幸福校園」獎項。

作為「幸福校園」，樂善堂轄屬幼稚園不僅關注幼兒的精神健康，也同樣重視家長和老師的身心靈健康。學校積極為教師和家長提供培訓和工作坊，例如心靈成長工作坊、正向管教講座等，提升他們在情感教育和正向引導方面的能力。此外，學校還舉辦各種親子活動，例如親子旅行、入學適應活動等。透過親子互動，家長可以更深入了解幼兒的需求和成長過程，從而增強家庭與學校之間的聯繫。

舉辦聯校教師培訓，建立團隊精神。

舉辦彩繪工作坊，讓教師以藝術紓緩壓力。

學校定期舉辦親子活動，建立家校互信關係。

啟發潛能｜重視發掘幼兒潛能 探索孩子的另一面

樂善堂轄屬幼稚園致力於發掘幼兒的潛能，並已獲得國際啟發潛能教育學校（IAIE）認證。學校提供各種外出探索機會，讓幼兒能夠在戶外運用多種感官進行自然探索，從而培養他們的觀察力和創造力。

幼兒通過收集自然材料創作藝術作品，不僅提升了他們的動手能力，還激發了他們的好奇心和探索精神。這些活動不僅符合IAIE的標準，更展示了幼稚園在培養孩子創造力、獨立性和解決問題能力方面的卓越表現。

啟發潛能教育美國專家到訪樂善堂轄屬幼稚園。

樂善堂幼稚園獲認證為國際啟發潛能教育學校。

幼兒參與螢光藝術創作，探索興趣。

樂善堂幼稚園積極啟發幼兒潛能，推動其全人發展，教師會在日常教學中融入多元化的活動，強調「從遊戲中學習」，鼓勵幼兒在快樂中探索自己的潛能。

除了書本知識，幼兒還能根據自己的興趣、能力和發展階段進行探索，增強理解力和合作能力。因此，幼稚園在校園內設計了多個創意學習區，並提供外出學習機會，例如參觀金魚探索館、進行有機耕作活動、參與螢光藝術創作、到訪M+博物館等，鼓勵幼兒探索興趣，讓他們在個人成長的旅程中自由翱翔，推動全人教育。

全人發展｜課外活動多元化 發展幼兒的興趣

為達到全人發展的目標，樂善堂轄屬幼稚園為幼兒提供多元化的課外活動，促進他們的興趣和潛能發展。幼稚園開設各種興趣班，如溜冰、藝術與手工藝、音樂、舞蹈及科學探索，讓幼兒在玩樂中學習，激發他們的創造力和好奇心。這些活動不僅幫助幼兒發掘自己的興趣所在，還培養了他們的社交技能和自信心。

溜冰體驗班有助提高幼兒協調性和平衡感。

小童軍活動提升幼兒的合作能力。

交通安全隊培養幼兒自律能力。

無論是體能與創造力的培養，還是拓展外語學習的視野，多元化的興趣班都能讓幼兒在成長過程中獲得豐富的收穫。樂善堂轄屬幼稚園始終注重幼兒的全方位發展，致力營造一個充滿愛、支持與鼓勵的環境，幫助每位幼兒健康快樂地成長，實現全人發展。

幼稚園攻略｜九龍樂善堂轄屬幼稚園一覽

樂善堂幼稚園以「仁、愛、勤、誠」為校訓，培養幼兒身體力行。同時，學校以「德、智、體、群、美」五育為課程綱領，塑造完美的人格，開創豐盛的人生。九龍樂善堂轄屬七所幼稚園均參加了教育局「免費優質幼稚園教育」計劃，致力為幼兒提供一個健康、愉快和富啟發性的學習環境。

樂善堂李賢義幼稚園

電話：2717 5830

地址：沙田水泉澳邨映泉樓二樓

學校網址：https://lstlyy.loksintongkg.edu.hk/

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樂善堂梁泳釗幼稚園

電話：2697 0877

地址：大圍美城苑暉城閣地下

學校網址：https://www.lstslkg.edu.hk/

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樂善堂顧李覺鮮幼稚園

電話：2328 9875

地址：黃大仙竹園南邨雅園樓地下

學校網址：https://lstklks.loksintongkg.edu.hk/

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樂善堂張葉茂清幼稚園

電話：2463 6709

地址：屯門兆畦苑兆強閣地下

學校網址：https://www.lstcymck.edu.hk/

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樂善堂鄧德濂幼稚園

電話：2453 7232

地址：屯門富泰邨服務設施大樓1樓2號校舍

學校網址：https://www.lstkgttl.edu.hk/

Facebook: https://www.facebook.com/LSTTTLKG

樂善堂文吳泳沂幼稚園

電話：2354 8809

地址：觀塘秀茂坪邨秀華樓地下

學校網址：https://lstmnwy.loksintongkg.edu.hk/

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樂善堂董清波幼稚園

電話：2518 7608

地址：深水埗白田邨朗田樓一樓

學校網址：https://lsttcb.loksintongkg.edu.hk/

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(資料及相片由客戶提供)