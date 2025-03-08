啓思中、小、幼三連校共慶創校里程碑　聯合慈善步行籌款回饋社會

啓思中學、啓思小學及啓思小學附屬幼稚園一直致力於提供優質教育的同時，亦積極推動社區服務與慈善活動。今年適逢啓思小學及啓思小學附屬幼稚園創校40周年及啓思中學建校20周年，啓思中、小、幼三連校攜手舉辦慈善步行籌款活動，以行動回饋社會。是次活動不僅凝聚了三校學生、家長及校友的力量，更讓參與者透過步行支持公益，實踐關愛社群的理念，活動所籌集的善款將全數捐贈予「香港公益金」，用於幫助弱勢社群，體現了啓思中、小、幼三連校對社會責任的承擔。



800人參與慈善步行 籌款超過21萬

2月16日當日上午，啓思中、小、幼三連校的學生、家長、教職員及校友齊聚將軍澳海濱公園，參與這場別具意義的步行籌款活動。參加者沿將軍澳海濱長廊及跨灣大橋行走，沿途環境優美，天氣亦十分適宜步行。超過800名參加者參與這項別具意義的活動，最終成功籌得港幣213,085元，大會將全數捐贈予「香港公益金」，為社會上有需要人士提供援助。「香港公益金」是一個非政府、非牟利組織，至今已支援超過250萬人，涵蓋長者、兒童、低收入家庭及殘疾人士等弱勢群體。啓思中、小、幼三連校表示，希望透過這次活動，加強學生對社會責任的認識，同時促進三校之間的聯繫，進一步推動社區服務精神。

活動當日吸引逾800人參加，場面墟冚。

校董會成員及校長出席 見證啓思教育里程碑

活動當天，啓思中、小、幼三連校常務校董暨啓思連校校慶委員會主席方域先生致辭時表示，自1985年啓思小學及啓思小學附屬幼稚園成立以及2006年啓思中學成立以來，學校已為學生從幼稚園到中學階段建立了一條高質素且具連貫性的教育途徑，整個中、小、幼連效體系一直致力於為學生提供了一個充滿關愛和積極學習的學校氛圍，學術成就與正面品格培並駕齊驅。 他強調，學校不僅是學習知識的地方，更應培養學生的責任感及關愛精神，讓他們成為對社會有貢獻的人。此外，啓思中學校長Stephen Hindes、啓思小學校長蘇陳素明及鄭美華，以及啓思小學附屬幼稚園校長吳慶蓮，亦為活動送上祝福。他們感謝所有參與者的支持，並表示希望透過這次活動，進一步鞏固三校的聯繫，讓學生在成長過程中學會關懷社會。

啓思中、小、幼三連校校董會成員出席開步禮。

學生設計遊戲攤位炒熱氣氛 師生家長同行展現啓思精神

活動當日，在正式步行開始之前，現場設有由啓思中學學生精心設計的遊戲攤位，讓參加者在輕鬆愉快的氛圍中熱身，感受濃厚的校慶氣氛。這些攤位不僅提供了互動體驗，也展現了學生的創意與團隊合作精神，吸引了眾多參與者。這些遊戲攤位讓活動更具互動性，學生亦能從中學習團隊合作，提升組織及策劃能力。隨著花砲聲響起，慈善步行正式展開。這段籌款旅程提供了兩條路線，路線蜿蜒穿過將軍澳最美麗的地點—將軍澳海濱公園、將軍澳南海濱長廊，以及將軍澳跨灣大橋。無論是學生、家長、老師，還是職員，大家都懷著喜悅的心情，享受海風拂面與陽光普照的美好時刻。沿途可見學生互相扶持、家長與老師親切交流，整個活動充滿歡笑與溫馨，充分展現出啓思中、小、幼三連校的團結精神。

師生、教職員分成不同小組，一邊享受陽光與沿途風景，一邊為善事出力。

持續推動社區慈善活動

隨著步行活動順利完成，啓思中、小、幼三連校的周年慈善步行正式落幕。校方表示感謝所有參與者的支持，特別是校董會、家教會、校長、老師、職員、家長、學生及義工，他們的共同努力讓活動得以成功舉行。未來將繼續舉辦更多社區及慈善活動，讓學生在學習知識的同時，亦能實踐關懷社會的精神，培養正確的價值觀。學校同時期望，這次活動能夠啟發更多學生參與公益事務，回饋社會。

（資料及相片由客戶提供）