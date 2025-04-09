恒生新生代CEO啟蒙課程　聚焦探索未來4大方向　提早培養前瞻視野

現今科技發展一日千里，正為世界帶來翻天覆地的改變，青少年必須具備前瞻視野，未來才能應對變化萬千的新時代。



今年恒生銀行再推出「恒生新生代CEO啟蒙課程」，讓青少年聚焦探索未來四大方向，包括「航天科技」、「自動化技術」、「未來金融生態」及「企業家精神」。參加者將透過體驗式學習平台，通過免費課程、工作坊和企業參觀活動，助青少年掌握最新發展，培養前瞻性視野和洞察力，為迎接未來挑戰做好準備。



學員更有機會學以致用，在課堂體驗結束後參加商業提案比賽，角逐五個大獎以及贏取於恒生銀行的「恒生職場見學」機會，成為未來領跑者。



恒生銀行舉辦「恒生新生代CEO啟蒙課程」，讓青少年掌握最新科技、培養對未來的洞察力。

聚焦未來四大方向 多元學習體驗

課程為期約4個月，主要對象為恒生「優越理財」或「優越理財跨域通」客戶的14至18歲子女，當中包括線上和面授課程，工作坊、企業參觀活動和師友計劃等，當中恒生更與多個合作夥伴一同為學員提供多元學習和體驗，讓學員掌握最新科技發展趨勢，培養對未來的洞察力。

探索前沿航天科技 見證火箭發射一刻

航天科技產業急速崛起，由低空經濟到太空科技，印證航天科技將成為不容忽視的重點領域。透過恒生與城市大學共同舉辦的航空航天工程工作坊，學員將有機會深入了解前沿科技，了解太空科技背後的工程細節及研究。

學員可自費參加Campus X 舉辦的「終極太空探索之旅」，與航天科普專家一同參觀珠海太空中心，成為小太空人親身體驗太空艙及交流；以及自費參加恒生與《香港01》共同舉辦的「航天科技交流團」，前往海南文昌直擊火箭升空的重要時刻，探索航天科技的無限可能。

長征五號遙六火箭在海南文昌發射。（央視新聞）

自動化技術引領未來 實地考察最新趨勢

自動化技術正逐漸普及，大幅加快生產速度減低成本，人工智能與機械化結合更是未來大勢所趨。學員將有機會實地考察不同領域的龍頭公司，當中包括順豐香港將與學員分享如何利用無人機拓展物流生態圈，發展低空經濟；更可以參觀美團展廳體驗自動化商品車、無人機科技產品；造訪廣汽集團一窺最先進的無人駕駛技術；走進數碼港，親睹如何將科技融入生活、藝術、教育，讓學員親身感受自動化科技的無限可能，啟發他們對未來的科技想像。

課程亦邀請不同行業領域專家，透過講座、工作坊與學員分享各項最新科技，深入了解未來趨勢。

探討未來金融生態 結合科技發展

科技進步令金融業出現革命性轉變，特別是進入無現金時代後，未來金融生態成為討論焦點。透過課程，學員將有機會從恒生的金融和保險科技的管理層身上，了解到未來銀行的全新面貌。學員也有機會親身造訪恒生總行、騰訊企業，了解最新智能支付技術及數位解決方案，一窺科技如何重新定義金融體驗。

學員將有機會參觀騰訊，了解最新金融科技發展。

專家分享 建立企業家精神

科技進步令未來發展比以往更難預測，若要成為未來領跑者，除了要解碼未來科技，更需要具備企業家精神，敢於創新和冒險以追求成功。課程將有連串活動，助學員掌握公開演說、形象與禮儀秘技，學習應對商業變革以及 ESG 趨勢，例如ESG專家將分享如何把可持續發展無縫融入現代商業策略，助學員掌握箇中策略；同時也會安排學員走訪華懋集團、香港科技園等，實地考察商業環境實踐ESG理念。

「恒生新生代CEO啟蒙課程」打破傳統單向學習，為學員提供多元化的學習和體驗機會，助學員掌握未來科技，啟發他們對未來的洞察力。

此外，亦會安排不同專家教授學員公開演說、儀容禮儀及溝通技巧，幫助他們日後建立人脈網絡及應對商業變革。參考以往學員回饋，今年課程特意安排多名城大「HK Tech 300」創業計劃內的初創人士、專家與學員分享創業經驗，化身成為導師與學員作深度交流。

「恒生新生代CEO啟蒙課程」學員可參加「商業提案比賽」環節，有機會角逐5個大獎。

「恒生新生代CEO啟蒙課程」可選擇參加「商業提案比賽」環節，參加者提交計劃書後，有機會角逐5個大獎及嬴取為期兩天「恒生職場見學」機會。

參加商業提案比賽 有機會參與「恒生職場見學」

學員完成最少2個活動體驗後，可參加「商業提案比賽」環節。學員可提交一個可持續的商業方案計劃參賽以爭奪五個CEO獎項以及贏取於恒生銀行的「恒生職場見學」機會，親身體驗銀行運作。

「恒生新生代CEO啟蒙課程」的學員可選擇參加「商業提案比賽」環節，表現出色的五十名學員及家長獲邀參加今年八月舉行的晚宴，當中首十名參與者將會公開闡述創業構思。

比賽中表現出色的首五十名學員及其家長將獲邀參加今年八月舉行的獨家晚宴；當中首十名參與者將會公開闡述創業構思，與恒生銀行行政總裁及一眾商界領袖交流。

若希望裝備子女未來科技焦點，成為未來的領跑者，請立即報名參加恒生新生代CEO啟蒙課程，讓你的子女「解碼未來，領航十年」。👉🏻 hangseng.com/reg

報名和課程日期

報名對象： 合資格客戶之14至18歲子女

報名對象：「優越理財」或「優越理財跨域通」客戶之14至18歲子女

費用：免費 (另設自費交流團)

課程語言：英文及普通話

報名日期: 即日起至2025年6月30日

課堂日期: 2025年5月至7月

商業計劃書遞交日期: 2025年7月30日

獨家舉行晚宴: 2025年8月15日

課程形式: 線上及面授活動及實地考察

須受條款與細則約束

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