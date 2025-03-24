「Live Local+」以科技結合正向教育　運用數據推動幸福學理念

「Live Local+」計劃早前舉辦正向教育研討會作為啟動儀式，計劃將配合教育局 「4Rs 精神健康約章」 及環境、社會及管治（ESG）準則，運用數碼科技與數據推動幸福學理念，促進正向家庭關係以支持學業發展，並在校外環境培育日常可持續行為。計劃首年目標是免費協助50間學校轉型，並計劃於3年內擴展至300間學校。



研討會邀得多名學界人士出席，包括家庭與學校合作事宜委員會、香港校董學會及18區家長教師會聯會等超過80位教育工作者，共同探討正向教育與永續發展，促進香港學生、家長及教育工作者的身心健康，推廣綠色生活。

庫瓦有限公司創辦人兼行政總裁林忠澤表示，ZERO2 應用程式能協助學生、教師及家長將正向教育及 ESG 行為數字化（大會提供圖片）

運用數碼科技與數據推動幸福學理念

活動由數碼港、庫瓦有限公司、團結香港基金舉辦。庫瓦及 ZERO2 創辦人兼行政總裁林忠澤指，「Live Local+」計劃通過 ZERO2 應用程式，作為一個科技平台， 協助學生、教師及家長將正向教育及 ESG 行為數字化，通過多樣化的活動與任務，記錄並量化其在校內外的正向價值及 ESG 的實際正面影響。

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展出席開幕禮致辭時提到，「Live Local+」計劃通過科技與教育的結合，為家長、學校及學生提供了一個重要的平台，實現跨界協作，促進正向教育與學生品德培育，引導學生建立正確價值觀。

五屆香港奧運游泳運動員歐鎧淳分享其抗逆力及成長經歷。（大會提供圖片）

星級講者分享抗逆力與正向教育

當日亦邀得游泳運動員歐鎧淳、鄭莉梅等，分享抗逆力、家庭關係、正向教育等不同課題。此外，一眾香港社會企業及品牌，亦出席分享其在可持續發展及社區賦能方面的貢獻。