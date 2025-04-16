樂善堂張葉茂清幼稚園　沉浸語境樂活學　開心校園齊共建

啟發每一個小朋友的潛能，助其發揮所長，促進均衡全面的發展，是作為幼教工作者堅守的信念。位於屯門兆畦苑的樂善堂張葉茂清幼稚園，致力營造自然的「兩文三語」學習語境、發展戲劇教學及社交情智學習課程，並推行多元體驗及興趣活動，培育幼兒的全人發展。幼稚園十年前已參與「國際啟發潛能教育計劃」，更獲得國際啟發潛能教育卓越成就金獎，讓學生能在愉快關愛的環境下學習，並啟發學生的無限潛能。



重視兩文三語發展 小組式愉快學外語

樂善堂張葉茂清幼稚園於本年度全面於幼兒班推行雙語班，每班除了設有本地班主任外，外籍英語老師亦會擔任班主任，陪伴幼兒一起學習、玩耍與聊天，讓幼兒從小接觸英語，將學習英語變得生活化。

幼兒班學生馮曉筠媽媽表示：「我的女兒性格內向、文靜，屬於觀察型的孩子。她對新人和新事物通常持保守的觀望態度，鮮少主動表達或說話，亦缺乏主動開口說英文的自信。因此，在幼稚園剛開學時，我對她的適應情況感到非常擔憂。所幸幼稚園採用了雙班主任制度，班主任每天積極主動地與孩子交流，關心他們的日常生活和情感狀態。外籍班主任同樣每天與孩子共同參與班級活動，營造自然融洽的英語環境，使孩子能在日常校園生活中輕鬆地接觸英語，並令筠筠逐漸對英語學習產生興趣。如今，英語已經成為她生活的一部分。」

除了恆常的英語課堂外，樂善堂張葉茂清幼稚園亦設有一系列的英語學習活動，以配合雙語班課程，當中包括Show & Tell、Small Group Games，讓幼兒能透過遊戲豐富詞彙庫，並學習自信地運用英語會話技巧表達自己。

曉筠媽媽表示：「幼稚園生活化的雙語學習環境，讓筠筠在短短半個學期，不論是用粵語還是英語，她都樂於表達和溝通，更把『英語』帶回家，在家中日常都會主動用簡單完整英文句子跟我說話，又經常用英語向我分享她跟外籍班主任上『Show &Tell』的課堂事。真的很驚喜筠筠入讀幼兒班後竟然有這樣『暴風式』的成長！」

引用戲劇教學元素 激發創意思維與表達能力

樂善堂張葉茂清幼稚園近年積極把戲劇教學融入課堂之中，結合戲劇與遊戲，讓幼兒設身處地體會故事，使整個課堂變得生動有趣，而師生、同儕之間高互動交流亦令幼兒更投入當中。

低班學生盧梓信媽媽表示：「小朋友從戲劇中加深記憶故事內容，不是『過目即忘』，小朋友也會模仿老師當時扮演的角色、語氣、聲調變化。」

的確在戲劇的世界甚具創作性，課堂中透過老師入戲、不同的角色扮演和戲劇教學元素，讓幼兒嘗試利用別人的視角看世界，理解他們的處境和遭遇，培養同理心。而在課堂中，幼兒亦可盡情發揮自己的小宇宙，而幼兒與友伴之間的溝通、觀點碰撞和合作的機會，大大提升幼兒社交協作能力。

梓信媽媽表示：「觀課時，看見老師和小朋友彼此都投入故事角色中起承轉合的變化，現今世代不再是老師打開書本說故事，這個模式太乏味。看到老師邀請小朋友扮演角色的時候，他們都很踴躍地想表演。故事發展結果不重要，小朋友學習就要留白，讓他們去發掘、發揮，不應局限他們的思想。」

Kimochis社交情智學習課程 培育高情商寶寶

情緒管理及學習是重要的一環，樂善堂張葉茂清幼稚園特別引入美國的「啟發潛能教育」，而當中的Kimochis社交情智學習課程，讓幼兒透過擁有不同情緒特徵的角色，例如衝動的小貓、情緒多變的小雲等，代入不同的情境，認識情緒的出現及其產生的表現和行為。當中老師亦會與幼兒一起思考及克服難關，讓孩子好好管理自己的情緒，同時克服和處理生活中遇到的不同問題。

畢業生羅一寶媽媽表示：「在這個充滿童真和愛的幼稚園，透過Kimochis情智課程，兒子從小便學會認識各種情緒，了解如何與情緒做朋友。他不僅能夠辨識自己的情緒，還掌握了處理因情緒所引起問題的技能。當他升上小學後，我驚喜地看到他展現出非凡的適應能力。無論是面對新環境、新老師，還是結交新朋友，他都能從容應對，並快速融入其中。」

課程亦會令幼兒學習了解自己的情緒變化，從而學會反思自身的行為，更重要的是從中學習到如何有效管理自己的情緒，例如憤怒時如何抒發情緒、過於興奮時如何影響他人等，嘗試以別人的角度思考，展現出同理心，建立正向的價值觀。

一寶媽媽表示：「一寶與同學的相處中表現出真誠的關懷與支持。即使遇上情緒不穩的同學，他也能主動表達關心，並以他從課程中學到的技巧提供情緒支援。兒子在人生的起步階段奠定了堅實的基礎，也讓我們家長感受到樂善堂張葉茂清幼稚園教育的溫度與深度。」

體驗式學習及多元活動 啟發無限潛能

每個幼兒都是獨特的，還擁有無限的潛能，樂善堂張葉茂清幼稚園致力舉辦不同的體驗式學習及活動，讓孩子能展現自我，並激發內在的潛能與興趣。學校引入特色運動體驗課，包括平衡車、劍擊等，讓孩子從小接觸不同的運動，從而培養多元的興趣。同時，學校亦積極開辦各類課外活動，如交通安全隊、舞龍隊、舞蹈隊等，讓孩子突破自我，並發掘無限的可能。

高班學生張栢淳媽媽表示：「栢淳會主動提出參與不同種類的課外活動，感覺他從不同活動中有所獲益！首先，他學會時間管理，因為要平衡學業和活動，變得更加自律。其次，透過團隊合作，他認識到不同朋友，提升了溝通和人際技巧，例如在舞龍隊中，學會與同學們互相配合。另外，參加交通安全隊令他變得更加自信，表達能力亦進步不少。課外活動也能全面地發掘出他的興趣和潛能，例如籃球、跆拳道、跳繩及奧數，令他更加了解自己的長處。」

樂善堂張葉茂清幼稚園深信幼兒需要從環境中學習，因此學校會利用一些社區資源舉辦多元化的參觀活動，如海洋公園體驗活動、西九文化區旅行、參觀香港探索博物館等，讓幼兒連結所學，建立豐富深刻的學習經驗。

栢淳媽媽表示：「這些經歷不僅豐富他的校園生活，還幫他在幼稚園階段全面成長，變得更加獨立和有責任感！每當他對新的事物及認知解鎖，作為家長也倍感欣慰！」

「讓孩子開心上學」是樂善堂張葉茂清幼稚園一向的宗旨，期望幼兒能夠在「兩文三語」的語境下開心學習；在戲劇教學及社交情智學習課程下，學會「正向表達」，並在多元體驗及興趣活動配合下，愉快成長。

樂善堂張葉茂清幼稚園

地址：屯門兆畦苑兆強閣地下

電話：2455 9284

(資料及相片由客戶提供)