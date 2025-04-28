A+ 幼稚園具備甚麼優質元素？跟孩子走進樂善堂文吳泳沂校園！

樂善堂文吳泳沂幼稚園十分榮幸被知名親子網上平台評選為A+等級幼稚園，讚揚學校在課程的規劃上、教學的推行及多元化的學習都有出色的表現，並深受家長的認同。



學校於2023年4月榮獲「國際啟發潛能教育卓越成就金獎」(Inviting School Golden Fidelity Award) ，已認可成為一間國際啟發潛能教育學校；而本年度更獲幸福校園嘉許認證，團隊相信幼兒是有能力和有價值的，透過締造幼兒主動探索的精神，幫助他們開啟潛能，培養正向思維和待人處事的良好品德素養。

樂善堂文吳泳沂幼稚園於吳嘉莉校長的領導下，開創了一個讓孩子們能夠自然成長和自主學習的天地，以優質的雙語教學、探索式學習以及多元化活動，吸引了眾多家長的目光。

特設英語欖球練習，由校本外籍老師教授，激發幼兒的潛能。

特設英語欖球練習，由校本外籍老師教授，激發幼兒的潛能。

特設英語欖球練習，由校本外籍老師教授，激發幼兒的潛能。

特設英語欖球練習，由校本外籍老師教授，激發幼兒的潛能。

雙語沉浸：語言是走向世界的橋樑

雙語教學是文吳泳沂幼稚園的一大特色課程，學校每天都安排專責外籍教師進行英語課堂活動，增加孩子們自然接觸和運用英語的機會。幼稚園重新編寫英語課程，加入劍橋英語教材、Phonics拼音系統、英文繪本共讀三大主要元素，將英語融入生活，讓幼兒學習英語拼讀技巧，以培養孩子們對學習英語的興趣。這種沉浸式的語言學習環境，讓孩子在聆聽和表達中培養自信，大部份家長認同子女較以往勇於表達，英語水平亦大有提升。

每級設有專責外籍老師，每天均提供英語活動予學生，以提升英語的聽說能力。

每級設有專責外籍老師，每天均提供英語活動予學生，以提升英語的聽說能力。

每級設有專責外籍老師，每天均提供英語活動予學生，以提升英語的聽說能力。

探索式學習：自主學習，激發好奇心

有哪位孩子不喜歡遊戲？文吳泳沂幼稚園堅信讓學習變得更有趣味，才能保持孩子的學習興趣。學校致力讓每個孩子成為積極的探索者，吳校長表示：「孩子在探索中學會思考，鼓勵孩子享受發現的過程，遇困難也要學習迎刃而解。」透過探索式學習，鼓勵孩子們提出問題、尋找答案及尋求解決困難的方法。他們通過自主計劃和實踐，逐步掌握學習的歷程。

幼兒在課堂活動中經常參與富趣味性的探索遊戲，以活動「植物顏色大不同」為例，孩子會用到一個家中比較少機會接觸，但其實他們很喜歡的工具 -「槌仔」作為探索工具。老師會邀請孩子回家準備一朵花帶回學校，再提供適當的工具，讓孩子自行探索如何進行植物槌染。最後孩子們還主動提出要求，製作植物槌染小布袋送給家人！過程中，老師信任孩子能操作工具及具備使用「槌仔」的安全意識，使探索活動更貼近生活化學習。

課程設計不同的探索活動，提升學生自主學習及解難能力。

多元化活動：在運動與文化中發掘潛能

文吳泳沂幼稚園善用社區配套，經常帶孩子到戶外球場進行不同的學習活動，提供多元化活動讓孩子體驗，當中包括英式欖球。學校安排每週一次，由外籍老師任教，主要讓K2、K3的幼兒在學習欖球的基本知識與動作的同時，也能加強英語的聽說能力。

除了英式欖球活動外，學校本年度亦增設了不同的課餘興趣班，當中最受孩子和家長歡迎的，非滾軸溜冰莫屬。滾軸溜冰興趣班由現任港隊運動員任教，教練多次代表香港出席世界各地的重要比賽，因此，教練除了會教授孩子基本的滾軸溜冰技巧，訓練孩子的平衡感和手腳協調等能力外，更會培養孩子運動員永不放棄、堅韌不拔的態度。

學校開設滾軸溜冰班，讓學生提升平衡感，發掘學生不同的專長。

學校開設滾軸溜冰班，讓學生提升平衡感，發掘學生不同的專長。

學校開設滾軸溜冰班，讓學生提升平衡感，發掘學生不同的專長。

幼稚園提供多元化活動讓孩子體驗，除了英式欖球及滾軸溜冰，更成立醒獅隊、舞龍隊等，擴展幼兒感官經驗的同時，亦增強孩子在不同情境下遇到挑戰時，解決問題的能力，以促進其全面發展。從運動中，他們學會團隊合作和堅持不懈的精神；在文化活動中，孩子們得以接觸並理解多元文化。「這些活動不僅增強了孩子們的身心素質，也讓他們在挑戰中激發出無限可能。」吳校長分享。

學校成立醒獅隊，多次獲邀參與開幕醒獅表演，訓練團隊合作、毅力及文化傳承。

學校成立醒獅隊，多次獲邀參與開幕醒獅表演，訓練團隊合作、毅力及文化傳承。

學校成立醒獅隊，多次獲邀參與開幕醒獅表演，訓練團隊合作、毅力及文化傳承。

家長專訪：教育的溫度來自於愛和支持

今年就讀高班的陳諾衡媽媽熱情地與校長分享這三年於文吳泳沂幼稚園的點滴，她特別提到教師團隊的每一位都充滿熱誠和關愛。「校長和老師們總是細心地關注每個孩子的需要，並給予他們鼓勵，老師也會主動與我們父母分享孩子的進展。每當我們於教養上遇到疑難，我們都願意與班主任和老師溝通，並一起共同協作處理。」諾衡媽媽強調，在家校合作的過程中，這種緊密的家校溝通讓她格外安心，更讓她看到孩子在一個愛和支持的環境中茁壯成長。

陳諾衡媽媽與吳校長分享諾衡於學校的成長點滴，十分認同學校的教師團隊充滿關愛，為學生建立良好的學習氣氛。

學校交通安全隊榮獲東九龍總區周年檢閱禮步操口令獎亞軍。

「我看到諾衡在各個方面都表現出更多自信，特別是在英語活動中，今年學校增聘更多外籍老師到課堂中與孩子互動，於家長觀課時看到他會主動與外籍老師以英語分享，我深感欣慰。」諾衡媽媽表示，看到孩子在校園內充滿自信和快樂的一面，認為這是一個充滿溫度和愛的環境，正是教育的真正價值所在。

學校榮獲幸福校園嘉許計劃-幸福校園優異獎。

吳校長與家長進行茶聚，一起製作小枱燈，並分享育兒心得。

學校邀請東九龍「動物守護•學生大使」計劃到校，教導學生如何愛護動物。

樂善堂文吳泳沂幼稚園的每一天，都是充滿探索和成長的旅程。孩子們在這校園找到了自信的翅膀，用勇氣擁抱未來，用愛心認識世界，成就孩子A+的學習歷程。

樂善堂文吳泳沂幼稚園

地址：觀塘秀茂坪邨秀華樓地下

電話：2354 8809

(資料及相片由客戶提供)