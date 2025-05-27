教育共享｜以「義德」塑造校本價值觀

文：聖類斯中學校長易浩權博士

從理念出發——學校的方向與價值觀

每一所學校背後都有一個辦學團體支撐著它的發展方向。這不僅關乎學術成就，還包括價值觀的傳承與實踐。在本學年，學校的辦學團體為我們確立了一個清晰的目標——讓學生認識生態環境問題，學會承擔責任。



教育，不僅是傳授知識，更是塑造學生的內在信念。因此，在推行環境教育時，學校將「Justice」（義德）這個天主教核心價值傳授青少年，希望他們明白，保護環境不只是個人的選擇，更是對社會、對世界的一種責任。

參與 COP29——將全球視野帶回校園

在辦學團體的支持下，我參與了 COP29（聯合國氣候變化大會）。這次會議不僅是一場國際對話，更是一個讓我帶回最新環保議題，啟發學生的新契機。學校不僅要讓學生知道什麼是「可持續發展」，更要讓他們明白，這些全球性的議題如何與我們的生活產生連結。因此，我在參與 COP29 後，思考的不僅是報告內容，而是如何結合學校推行的價值觀教育，讓學生學習如何在生活中實踐「義德」，對人、對動物、對社會、對大自然負責。

（作者提供）

情境學習：讓學生在矛盾中學會選擇

在開學之初，我們推行了一個壁報設計比賽，讓中四、五的學生表達「義德」這個概念，從中亦知道他們對環保的理解。

結果很有趣，學生的答案大多停留在「Recycle、Reuse、Reduce」這類基本概念，有人談到「工廠污染」，有人說「少吃肉」也算環保。簡單來說，他們對環保有普遍的認知，但理解停留在個人層面，未能觸及全球視野的「氣候公義」。

因此，COP29後，我在早會分享，向學生解釋 COP29 的背景和討論重點，並將討論帶回香港的現況，讓學生明白：

— 為什麼一些國家強烈支持 COP29，而另一些國家卻持保留態度？

— 全球氣候政策如何影響香港？

— 我們能否在個人行動之外，思考如何幫助受氣候影響最深的國家？

學生開始意識，所講的「義德」不只是環保那麼簡單，更涉及國際間資源分配的公平性。例如：我們是否願意付出更多成本，幫助那些受氣候變化衝擊最嚴重的國家？

（作者提供）

學生的聲音——讓行動真正落地

記得上學年有一位學生問我：「校長，我認為學校的環保設施其實不夠，我們的回收箱、飲水機是不是也要增加？」我當下沒有馬上回應，只說：「好，那我們 11 月再談，到時候看看 COP29 帶給我們什麼啟示。」

在1月的早會上，我分享了 COP29 的最新討論，學生們再一次反思自己能做的事情。他們不再停留在「回收箱不夠」的層面，而有學生開始問：「香港的二氧化碳排放問題那麼嚴重，我們可以做甚麼？」

我相信，這正是我們希望看到的轉變。

價值觀教育的力量

從辦學團體的支持，到老師們的共同設計，再到學生的真實行動，整個過程讓我深刻體會到：

— 學校需要清晰的價值觀框架，讓理念貫穿教育方針；

— 老師需要理解框架，才能將理念轉化為教學行動；

— 學生需要有機會發聲，通過思考才能真正把價值觀內化，變成實際的行動。

價值觀教育不只是口號，而需要一個完整的結構支撐，讓學校上下都明白「我們為什麼這樣教」、「我們希望學生學到什麼」，才能讓學生走出校園後，成為有信念、有承擔的未來公民。

這，才是以「義德」塑造校本價值觀的真正力量。

（作者提供）

二十一世紀教育論壇2025 —— 穿越 ⟡ 成長 x 跨界共建 可持續發展未來

當可持續發展融入教育之中不再淪為口號而是實踐，面對全球化、數碼轉型及永續發展的多重挑戰，應該如何重新定位未來教育方針？除了上述分享，大家亦可以一同成為「行動者」，共同探索未來教育的 可能性。本次二十一世紀教育論壇2025將會以兩天的時間邀請大家共同探討創新教學模式，論壇設有四場主題分享、十場專題演講、以及大小型工作坊、體驗活動，主題涵蓋過往3年以至未來「21世紀教育」想像。首日將會以「穿越 ⟡ 成長」為題，思考學校轉化為學習與機遇的中心，透過提供創新、多元的學習模式，促進學生全方位發展。第二日則會以「跨界共建 可持續發展未來」為題，探討建立全球化的學習模式下，推動可持續發展教育的實踐。希望透過以上教育論壇內容，讓教育工作者的教學模式可以與時並進，把握全球化機遇及滿足學生的全人發展的需要。

以下為論壇的資訊：

首日：「穿越 ⟡ 成長」：回到教育的未來——學校如何成為學習與機遇中心？

日期：6月13日（五）

地點：香港中文大學李兆基樓

報名連結

次日：跨界共建 可持續發展未來

日期：6月14日（六）

地點：香港城市大學中國銀行(香港) 綜合樓(BOC) LT401

報名連結

若想報名參加或了解更多論壇詳情，歡迎瀏覽上述網站，活動內容將定期在網站上更新。

期望你的參與，共同探索教育的無限可能。