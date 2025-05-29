教育共享｜價值觀教育x可持續發展 — 學校如何在課程中培育行動者

文：沙田崇真學校校長（2009-2022）洪細君、賽馬會成長「機」地計劃顧問及策略規劃師（夥伴學校）、沙田文藝協會主席

價值觀教育與可持續發展的結合

在推動可持續發展的過程中，學校不僅肩負知識傳授的責任，更是塑造學生價值觀的重要場域。價值觀教育的核心，在於讓學生學會從多角度分析問題、反思自身信念，並在現實生活中作出負責任的選擇。



課程設計：跨學科串聯可持續發展

隨著小學課程的調整，常識科將細分為科學科與人文科，兩個學科將加入可持續發展概念，讓學生從不同視角認識環境與社會議題，培養更全面的價值判斷力。

在科學科中，學生將學習自然環境、物質變化、能源轉換等知識，但不止於理解原理，更要探索背後的環境意義。例如，學習「太陽能發電」時，不僅講解光電效應的科學原理，還會引導學生思考：「如果在香港大規模推廣太陽能，會遇到哪些挑戰？如何平衡發展與景觀保護？」

而在人文科，學生則會從社會角度出發，討論全球與本地的可持續發展議題，例如「衣物時尚如何影響環境與勞工？」、「農地發展與本地糧食供應的選擇難題」。學生將不只是被動接受知識，而是學會站在不同群體的角度，思考誰受惠、誰受影響，理解每個決策背後的價值衝突。

這樣的課程設計，不再只是單一學科傳授知識，而是將可持續發展的理念拆解成科學探索與人文思辨，讓學生在不同領域都能培養判斷力與責任感。

情境學習：讓學生在矛盾中思考

價值觀教育的關鍵，不僅在於理解「甚麼是對的」，更重要的是在現實情境中學會面對選擇，理解選擇背後的多元立場與影響。

我曾在在學校推行「白蘭樹保育計劃」，正是一個極具代表性的情境學習例子。

當時，學校原本計劃在操場邊擴建一個多功能活動區，讓學生有更多空間進行體育活動和課外活動。然而，這片空地上正好有一棵老白蘭樹。面對「擴建設施」與「保育大樹」的兩難局面，我們沒有直接作出決定，而是將這個議題交給學生討論，讓他們從不同角度思考和辯論，甚至讓他們模擬成不同持份者，如學生、老師、環保人士、工程團隊和校方代表，站在各自立場陳述觀點。

學生在討論中，開始從「多個活動空間更好玩」的角度，轉變到「如果我們砍掉這棵樹，學校是不是也失去了一部分歷史與自然？」甚至有學生提出：「我們可不可以改變設計，保留樹木的同時，也創造新的活動空間？」

最終，在學生提出的建議中，我們找到了一個平衡方案 —— 保留白蘭樹，並在樹下設置一個小型的休憩空間，讓學生可以在大樹下閱讀、討論和休息，讓白蘭樹成為校園中可持續發展教育的象徵。

這場白蘭樹保育計劃，讓學生明白環保議題不是簡單的「對與錯」，而是每個選擇背後都有不同的價值觀和利益需要平衡。學生不再只把環保當成口號，而是真正理解到「保育」與「發展」並非非黑即白，關鍵在於我們是否願意花心思去找尋更好的解決方法。

白蘭樹沒有倒下，反而成為校園裡最有力量的價值觀教育教材。

（作者提供）

學校的角色：培養有行動力的價值觀實踐者

當價值觀教育與可持續發展結合，學校的角色不再只是教授環保知識，而是引導學生理解環境與社會議題背後的價值衝突，讓他們明白「為甚麼這麼做是重要的」，進而將理念轉化為行動，成為未來的改變力量。

如果學校能在課程中將價值觀教育與可持續發展緊密結合，那麼我們的學生不僅會成為知識的學習者，更會成為有判斷力、有行動力、有責任感的價值觀實踐者，推動社會走向更公平、更環保、更具包容性的未來。

二十一世紀教育論壇2025 —— 穿越 ⟡ 成長 x 跨界共建 可持續發展未來

當可持續發展融入教育之中不再淪為口號而是實踐，面對全球化、數碼轉型及永續發展的多重挑戰，應該如何重新定位未來教育方針？除了上述分享，大家亦可以一同成為「行動者」，共同探索未來教育的 可能性。本次二十一世紀教育論壇2025將會以兩天的時間邀請大家共同探討創新教學模式，論壇設有四場主題分享、十場專題演講、以及大小型工作坊、體驗活動，主題涵蓋過往3年以至未來「21世紀教育」想像。首日將會以「穿越 ⟡ 成長」為題，思考學校轉化為學習與機遇的中心，透過提供創新、多元的學習模式，促進學生全方位發展。第二日則會以「跨界共建 可持續發展未來」為題，探討建立全球化的學習模式下，推動可持續發展教育的實踐。希望透過以上教育論壇內容，讓教育工作者的教學模式可以與時並進，把握全球化機遇及滿足學生的全人發展的需要。

以下為論壇的資訊：

首日：「穿越 ⟡ 成長」：回到教育的未來——學校如何成為學習與機遇中心？

日期：6月13日（五）

地點：香港中文大學李兆基樓

報名連結

次日：跨界共建 可持續發展未來

日期：6月14日（六）

地點：香港城市大學中國銀行(香港) 綜合樓(BOC) LT401

報名連結

若想報名參加或了解更多論壇詳情，歡迎瀏覽上述網站，活動內容將定期在網站上更新。

期望你的參與，共同探索教育的無限可能。