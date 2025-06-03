教育共享｜看到世界的需要，便看到自己多重要

文：顯理中學吳浩然校長

先和大家分享一些對於孩子教育的思考。在追求成功的道路上，我們常鼓勵孩子成為｢索取者｣，努力爭取他們想要的東西。這種心態常被認為是成功的標誌，但我讀到Adam Grant的《給予：華頓商學院最啟發人心的一堂課》後，讓我重新思考這種觀念。事實上，真正的成功不單單從索取的能力看到，還在於付出的能力。那些無私給予、真心想要幫助他人的人，往往能在各自的領域中取得卓越成就；而那些只是為了證明自己的存在價值而選擇給予的人，多數會發現自己總是存在於社會的最底層。這種差異讓我們明白，真正的領導力來自於慷慨和對改善社會的承諾。在培養孩子的過程中，我們更應該強調給予的重要性—不論是時間、支持還是善良。透過培養孩子的慷慨精神，我們不單能幫助孩子實現理想，還能讓他們對社會產生積極的影響。在提倡社會永續發展的今天，或者這正是合適的時候為下一代重新定義何謂成功。



高中環保教育對塑造孩子的永續發展意識和行為發揮重要作用。我們其中一個優勢是結合社區服務項目等實踐活動。活動能吸引孩子參與，讓他們與環境連結，培養他們的責任感。然而，目前的做法有其限制。課程相對僵化，注重學業成績而不是體驗式學習。孩子或許會以死記硬背學習，而非培養解決複雜環境挑戰所需的批判性思考，孩子未必對環境問題建立深入理解。儘管如此，學校可以透過與非政府組織合作舉辦提供真實世界背景的研討會和計畫來增強學習效能。整合虛擬實境和互動應用程式等可以豐富學習的吸引力。總結而言，推行有效環境教育並不容易。教育系統帶來的壓力（如應試文化和資源分配問題）不斷增加，環保話題的重要性被淡化。但氣候變化的影響日益明顯，需要緊急行動。教育工作者、政策制定者和社區必須更緊密協作克服挑戰，讓孩子接受全面教育，使他們能夠成為積極的環境管理者。

（作者提供）

11月份有幸有機會參與在亞塞拜疆巴庫舉行的聯合國氣候峰會，這次會議深刻地引發我對社會可持續發展和善用環境資源的思考。在峰會上我有機會與各地不同領域的專家交流，分享對氣候變化影響的見解，也深化了我對在學校推展智慧農業科技的背後理念。我從這次峰會得到靈感，計劃在學校設置｢智慧耕種系統｣，建立智慧耕種實驗室。這個裝置使用A.I.和數據分析管理農作物的產量和品質。我們會與不同的社福機構及社企合作，將實驗室的收成回饋社區，供應給有需要的家庭。這將會成為我們校本STEM.S（S-服務）課程的主要部份，讓孩子能親自參與創新的過程，學習最新的農業技術，也培養孩子的環保意識和科學素養，讓他們了解可持續農業的重要性、社區合作和可持續發展的社會實驗。我相信，讓孩子看到世界的需要，就能讓他們看到自己有多重要。

智慧耕種系統。（作者提供）

二十一世紀教育論壇2025 —— 穿越 ⟡ 成長 x 跨界共建 可持續發展未來

當可持續發展融入教育之中不再淪為口號而是實踐，面對全球化、數碼轉型及永續發展的多重挑戰，應該如何重新定位未來教育方針？除了上述分享，大家亦可以一同成為「行動者」，共同探索未來教育的 可能性。本次二十一世紀教育論壇2025將會以兩天的時間邀請大家共同探討創新教學模式，論壇設有四場主題分享、十場專題演講、以及大小型工作坊、體驗活動，主題涵蓋過往3年以至未來「21世紀教育」想像。首日將會以「穿越 ⟡ 成長」為題，思考學校轉化為學習與機遇的中心，透過提供創新、多元的學習模式，促進學生全方位發展。第二日則會以「跨界共建 可持續發展未來」為題，探討建立全球化的學習模式下，推動可持續發展教育的實踐。希望透過以上教育論壇內容，讓教育工作者的教學模式可以與時並進，把握全球化機遇及滿足學生的全人發展的需要。

以下為論壇的資訊：

首日：「穿越 ⟡ 成長」：回到教育的未來——學校如何成為學習與機遇中心？

日期：6月13日（五）

地點：香港中文大學李兆基樓

報名連結

次日：跨界共建 可持續發展未來

日期：6月14日（六）

地點：香港城市大學中國銀行(香港) 綜合樓(BOC) LT401

報名連結

若想報名參加或了解更多論壇詳情，歡迎瀏覽上述網站，活動內容將定期在網站上更新。

期望你的參與，共同探索教育的無限可能。